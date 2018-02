Susana Díaz acusa a Rajoy de utilizar «el dolor de las familias» con la prisión permanente revisable Susana Díaz, en una foto reciente. / EP Sobre las primarias que perdió frente a Pedro Sánchez: «A mí me pasó factura el modelo de país que defendía. Entonces no molaba» | Descalifica el «ataque supremacista» al acento andaluz de quienes «piensan que Andalucía es menos» | Opina que el PP presiona a Arrimadas para que presente candidatura a la Generalitat para debilitar a CS MARIA DOLORES TORTOSA Lunes, 5 febrero 2018, 12:26

Susana Díaz ha arremetido esta mañana en una entrevista en TVE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque, en su opinión, ha utilizado «el dolor de las familias» para defender su posición en «un debate oportunista» sobre la prisión permanente revisable. Díaz no le ha reñido porque el PP saque este debate para frenar la modificación que la oposición en el Congreso quiere hacer a la ley que aprobó la pasada legislatura, sino por el acto este domingo en Córdoba en el que Rajoy se rodeó de familiares de chicas asesinadas como los padres de Marta del Castillo y la niña Mari Luz, para ello. «Es un debate para hablar, pero esa imagen del presidente utilizando el dolor de las familias, yo eso no lo hago», ha respondido en el programa ‘Los desayunos” de la cadena estatal. Díaz ha rehusado pronunciarse sobre si está a favor o no sobre la prisión permanente revisable, aunque ha apuntado que hay que tener en cuenta que hay penalistas que plantean «dudas» sobre si esa figura es compatible o no con la Constitución. También ha explicado que el Parlamento andaluz no era el lugar adecuado para su debate, a raíz del rechazo del grupo socialista a una proposición no de ley del PP sobre este tema.

Susana Díaz también ha criticado en la entrevista los continuos ataques a los andaluces en general y al habla de nuestra tierra de las últimas semanas en particular, algunos venidos de Cataluña. Ha manifestado que las críticas al acento del periodista sevillano y presentador de ‘Operación Triunfo’, Roberto Leal, como las que ha recibido la serie ‘La Peste’ del director Alberto Rodríguez por el habla andaluza de sus personajes, «son un elemento más de un ataque supremacista de quienes piensan que Andalucía es menos».

Díaz también ha respondido que para la mujer sigue habiendo «no ya techos de cristal, sino de hormigón, de cemento armado como decimos en mi tierra, en la sociedad» tanto en oportunidades de trabajo como políticas. «En los lugares de decisión hay muchos trajes de chaqueta y pocas mujeres». Preguntada si su condición de mujer pudo haber sido una de las razones por las que perdió frente a Pedro Sánchez las primarias para dirigir el PSOE, ha contestado tajantemente que «no» y ha hecho pública por primera vez lo que piensa que inclinó la balanza a favor del actual secretario general. «A mí me pasó factura el modelo de país que defendía, en lo que sigo creyendo, pero ahora somos más. Entonces no molaba», ha manifestado en alusión al conflicto de Cataluña y a que «siempre he militado en la igualdad, la de los territorios y la de las personas».

Díaz también ha respondido respecto al PSOE de Sánchez sobre Cataluña que ahora «mi partido está donde tiene que estar. Aunque haya pasado tiempo, me alegro que sea así». Preguntada sobre las declaraciones de Felipe González este fin de semana en las que afirma «un sentimiento de orfandad» con el actual PSOE, la andaluza ha rehuido una respuesta clara y se ha limitado a decir que habrá que reflexionar: «No voy a hacer de comentarista de Felipe. Tomo nota». Ha reiterado que su objetivo ahora es gobernar en Andalucía «para demostrar que otra política es posible» y ha recalcado sobre los asuntos del PSOE: «Pedro es quien tiene que tomar el rumbo».

Díaz, sin embargo, sí ha vuelto a hablar de Cataluña para defender que haya un gobierno cuanto antes dentro de la legalidad, aunque ha insinuado que no descarta unas nuevas elecciones. Sobre Cataluña ha dejado dos mensajes críticos hacia Rajoy: «Si se hubiera aplicado antes el artículo 155, los hechos bochornosos del 1 de octubre no hubieran ocurrido y no nos hubieran restado tanto crédito internacional». También ha arremetido contra el presidente y el PP por presionar a Inés Arrimadas para que presente candidatura a la Presidencia de la Generalidad. Opina que lo hace para «debilitar» a Ciudadanos. «Esa no es la manera», ha recalcado, de dar una solución al problema de Cataluña. «Si Inés no tiene número (de diputados necesarios), para lo único que se le pide que se presente es para debilitarla».

Entrevista en 'Los Desayunos' de TVE1