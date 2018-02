«Ya estamos sufriendo el ‘Brexit’ en nuestros bolsillos» Acceso a la frontera con Gibraltar, con el monumento al trabajador español (2003) a la izquierda. / Luis Moret Golpea el descenso del consumo, después de que 10.000 linenses hayan visto reducidos sus ingresos por la devaluación de la libra SUSANA ZAMORA Domingo, 18 febrero 2018, 02:03

El desarrollo de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha estado marcado siempre por su doble relación transfronteriza con Marruecos y Gibraltar. Su servidumbre con la colonia británica es histórica, pero atiende a una razón simple de oferta y demanda. Mientras que la Roca genera riqueza y cuenta con 24.422 puestos de trabajos directos para una población de solo 33.140 personas, al otro lado de la valla, La Línea, con 63.352 habitantes, es una de las zonas más deprimidas económicamente de España, con tasas de paro que superan el 35% (cifra solo superada en el país por Linares, Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera), tal y como recoge la estadística ‘Indicadores Urbanos 2017’, publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

Cada día, cerca de 10.000 linenses cruzan el paso fronterizo para acudir a trabajar. Son pocos metros los que separan La Línea de la Concepción de Gibraltar, pero las diferencias económicas las sitúan muy lejos una de otra. El ‘sí’ a la salida del Reino Unido de la UE no ha hecho más que agrandar la brecha y arrojar incertidumbre sobre unos trabajadores que ya han empezado a notar los efectos negativos del ‘Brexit’ en sus bolsillos y en la economía local de La Línea, ya que tanto empleados linenses en Gibraltar, como el resto de personal laboral transfronterizo residente en La Línea, aportan anualmente en concepto de sueldos 97,5 millones de euros. «Nada más conocerse el resultado del referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, la libra se desplomó un 17%. Y eso, para una familia con un sueldo medio, representa 300 o 400 euros menos de ingresos al mes, lo que tiene un efecto directo y negativo en la economía del municipio al reducirse el consumo», explica Juan Franco, alcalde de La Línea.

El regidor augura una nueva crisis como la que sufrió en 1969 con el cierre de la frontera. Aquella decisión marcó «decisivamente» el devenir del municipio, que quedó al margen de los polos industriales que se crearon en núcleos vecinos como San Roque, Los Barrios y Algeciras. «Pero este tipo de industria no solo no ha generado empleo ni riqueza en la zona (los beneficios no han sido reinvertidos), sino que la contaminación y la degradación medioambiental que ha provocado ha frenado durante años las posibilidades de desarrollo turístico de La Línea», argumenta Jesús Verdú, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz.

La falta de oportunidades, unida a unos bajos niveles educativos, con un 20% de personas que no han terminado sus estudios primarios, ha empujado a muchos al dinero fácil y rápido del contrabando, primero de tabaco y luego de hachís. «¿Cómo le dices a un chaval que cobra más de mil euros por un ratito vigilando como ‘aguador’ de los narcotraficantes que cambie el ‘oficio’ por un trabajo de camarero echando doce horas y cobrando menos?», expone Francisco Mena, presidente de la federación de asociaciones contra la droga Nexo.

Desde la Cámara de Comercio de Cádiz creen que la imagen que se está proyectando en las últimas semanas del municipio es «muy negativa» y está creando una «alarma innecesaria». «No se puede decir, como he escuchado estos días, que en La Línea no se puede pagar con tarjeta de crédito porque así se blanquea el dinero. Es mentira y nos hace un daño enorme», sentencia Carlos Fenoy, presidente de la Cámara.

La enorme presión fiscal del municipio es actualmente un lastre para su desarrollo. «Posee los impuestos más altos de toda la provincia de Cádiz debido a la falta de liquidez del Ayuntamiento, consecuencia de la mala gestión económica, la ausencia de inversiones empresariales y de una población flotante de más de 10.000 personas que disfrutan de los servicios municipales, pero no contribuyen a sus arcas», recoge el Estudio Socioeconómico del Impacto del ‘Brexit’ en La Línea de la Concepción.

Por eso, desde distintos sectores reclaman que se reconozca la «singularidad» de la zona para que, como en otros territorios, disfruten de un sistema fiscal específico que atraiga a las empresas y favorezca la inversión, y un régimen de incentivos para que los funcionarios públicos apuesten por este destino para trabajar.