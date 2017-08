«La subida salarial es necesaria para que el crecimiento llegue a las familias» Nuria López es la primera mujer que dirige el sindicato CC OO. / Sur Nuria López. Secretaria general de CC OO de Andalucía. «Algunos empresarios siguen pensando en especular y no generar actividad», advierte la nueva dirigente sindical LALIA GONZÁLEZ Domingo, 13 agosto 2017, 00:49

Nuria López cree que el congreso que la eligió, el pasado mes de junio, ha reactivado la ilusión en CC OO y asegura que ha crecido la afiliación desde que llegó al cargo. Destaca la incorporación de mujeres y jóvenes, la tarea de poner al día la organización también en la adaptación al nuevo marco laboral, como ya dijo a su llegada. La joven jefa, primera mujer que dirige el sindicato, se marca como objetivo lograr incrementos salariales para afianzar la recuperación.

–Dos meses después de su elección ¿en qué dirección ha dirigido sus primeros pasos?

–Hacia intentar reordenar algunos elementos que creemos importante priorizar. Centramos gran parte del trabajo en planificar cómo atender a las nuevas realidades laborales, los nuevos colectivos, los externalizados, las subcontratas, los falsos autónomos, o autónomos obligados a serlo. Estamos hablando mucho con las distintas organizaciones, porque aunque son distintos sectores hay un hilo común entre todos, porque ha habido una desmembración de la actividad productiva. La empresa principal ya no es la que tiene más trabajadores, sino las subcontratas. Estamos viendo cómo organizamos eso.

–Ha acometido también una notable renovación de líderes y cuadros.

–Sí, una gran renovación no solo en la confederación andaluza, también en cada una de las estructuras, uniones y sindicatos provinciales, el primer nivel de atención a jóvenes, pero sobre todo muchísimas mujeres han tomado el relevo y están liderando organizaciones, tanto secciones sindicales como en comités de empresa y sindicatos provinciales.

–Su estreno fue con la llamada ‘nueva era’ de la concertación, una Mesa por la Calidad en el Empleo, lanzada por la presidenta de la Junta. Se acordó crear cuatro mesas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora?

–A finales de julio empezaron los primeros contactos de esas mesas técnicas. Ha habido un par de reuniones y se empieza a concretar las materias sobre las que el Gobierno andaluz quiere abordar si no el diálogo social como tal, sí un diálogo que puede ser bueno para reordenar las necesidades de trabajadores y empresas y trasladarlas al gobierno. No sé en qué va a quedar, las reuniones han sido recientes, están en fase embrionaria.

–Entenderá que haya bastante poca confianza en estas construcciones y sus resultados.

–Nosotros vamos siempre con la voluntad de querer hacer cosas tanto por los trabajadores como por quienes se encuentran en paro. Creemos que las otras partes, patronal y Gobierno andaluz, tienen la misma voluntad. Debemos ser claros a la hora de trasladar al conjunto de los ciudadanos qué se concreta. Hablar de recualificación de los trabajadores es algo intangible, hasta que una persona accede a cualificarse. Tenemos que visibilizar que eso ha sido fruto del diálogo entre las distintas organizaciones.

–Es que esas mesas no gozan de mucho prestigio ahora.

–Sigo pensando que los gobiernos, da igual cuál sea, deberían prestar más atención a los interlocutores sociales, porque somos un sensor de lo que ocurre en los centros de trabajo y en la sociedad y podemos romper esa visión unilateral que muchas veces confunde la parte con el todo y lleva a políticas que no son las que se necesitan para salir de la situación de crisis.

–¿Cómo ve el triunfalismo sobre las cifras empleo, las perspectivas de recuperar el perdido durante la crisis?

–Con bastante cautela. Los datos macro económicos apuntan a una recuperación, pero macro y vemos que ese crecimiento se ha ralentizado. Lo que queremos es que haya una verdadera recuperación que llegue a las familias y los trabajadores, sobre todo a los que están en paro. ¿Cómo se puede apuntalar esa recuperación para conseguirlo? Con una subida salarial

Gran reto

–¿Ese es el gran reto ahora mismo, a su juicio?

–Sí, porque la subida salarial apuntalaría el crecimiento. No solo las exportaciones, es necesario reactivar la demanda interna, el consumo. Y solo se puede hacer si los trabajadores tienen poder adquisitivo para poder consumir. Si no, es una falacia.

–¿Por qué no se acuerda, si hasta los empresarios de CEOE dicen estar a favor?

–Cuando CEOE ha tenido la oportunidad de hacerlo solo lo ha vociferado, pero no lo ha llevado a la práctica, porque la ruptura del acuerdo de las negociaciones parte de una posición bastante avariciosa de la patronal española. Hay una parte, y lo estamos viendo, que sí quiere apuntalar la recuperación y está pactando incrementos salariales en los convenios del sector, como la construcción con una subida por encima de la inflación del 1,9%, y sin embargo la CEOE, a la hora de establecer un incremento salarial que entendíamos moderado,del 1,5%, o la cláusula de revisión salarial, da marcha atrás. Hay una parte de ella que quiere seguir sacando ventaja del sufrimiento de los trabajadores. Esto ha sido un boomerang. Si no hay subida de salarios las empresas no producen bienes y servicios. Lo que hay es especulación. Algunos empresarios siguen pensando en especular con la actividad financiera y productos y no generar actividad. Han perdido la oportunidad de apuntalar una recuperación justa.

–Siempre se oye hablar de que la gran tarea pendiente es aumentar la productividad ¿Eso cómo se hace? ¿de qué hablamos cuando hablamos de mejorar la productividad?

–De mejora de la calidad de la gestión empresarial, de recualificación de los trabajadores, formación y promoción, I+D. Estamos en una era digital y tecnológica que este país no está abordando como debe, con formación de los trabajadores y va a ser un lastre para España y de Andalucía. Por desgracia las reformas laborales solo han ido a profundizar en reducción de costes.

–Se ha detectado otra brecha salarial, además de la de género: entre trabajadores seniors y juniors. ¿Plantean atajarla?

–Ha habido dos reformas salariales dirigidas a expulsar a los trabajadores con mayores derechos de los centros de trabajo para incorporar nuevos de forma más precaria y con menores salarios. La brecha es producto de ello. Pensamos que la negociación colectiva es un instrumento clave porque permite instrumentos, como estabilidad en el empleo, pasar contratos temporales a indefinidos, ampliar jornadas, establecer carreras profesionales acordes con las titulaciones, la antigüedades... El problema es que la reforma de 2012 ha venido a dinamitar la negociación colectiva, que es el instrumento matriz que tenemos las organizaciones sindicales para negociar con la parte empresarial. Aunque es verdad que el esfuerzo ha dado frutos y hay convenios sectoriales que lo permiten.

–¿Le preocupa el llamado retorno del talento? ¿son eficaces los instrumentos, planes, becas, que se han aprobado? ¿vuelve algún joven?

–Solo conocemos el plan de la Junta. En materia de garantía juvenil el Gobierno de España ha hecho bien poco. Hemos sido bastante críticos con los planes de la Junta, porque el retorno del talento no se resuelve porque se dé una ayuda puntual a una empresa. Ojalá hubiese empresas en Andalucía que pudieran hacer una oferta a los trabajadores jóvenes que están en otros lugares haciendo investigación, poniendo en práctica su formación.

–¿Entonces?

–El tejido empresarial es tan débil que es incapaz de absorber a la mayor parte de jóvenes cualificados que se fueron. Se ha descapitalizado nuestra Andalucía. Nos gustaría que partiera de las empresas andaluzas, a través de cluster, que aumenten su potencial. Solo con ayudas públicas va a ser difícil. Si las empresas ofrecen contratos temporales, bajos salarios, por muchas ayudas que dé el Gobierno andaluz al final las personas jóvenes buscan una estabilidad personal y laboral y una proyección profesional que las empresas andaluzas no se la pueden dar. Ahí está la madre del cordero. Necesitamos que ganen en músculo.