Sociedad Civil Catalana y la presidenta andaluza muestran «una gran sintonía» Susana Díaz y el vicepresidente de la Junta con representantes de Sociedad Civil Catalana. :: raúl caro. efe Miembros de la entidad contraria al secesionismo culminan una ronda de contactos con Susana Díaz y los líderes de PP y Cs, pero reciben el vacío de Podemos e IU MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA. Miércoles, 21 febrero 2018, 00:07

Una delegación de Sociedad Civil Catalana culminó ayer con la presidenta de la Junta una ronda de contactos políticos en Andalucía en su campaña por todo el país «para tender puentes» y hacer oír a esa parte de Cataluña que no es secesionista y defiende la vuelta a la normalidad de las instituciones de esta comunidad dentro del marco de la ley y con garantías de unir a una sociedad rota por el conflicto separatista. La delegación tenía especial interés en la reunión con Susana Díaz para constatar la «gran sintonía» que la presidenta andaluza ha expresado siempre con los postulados de la entidad, promotora de las grandes manifestaciones el pasado año en contra de la independencia de Cataluña.

El presidente de Sociedad Civil, José Rosiñol, que estuvo acompañado por Álex Ramos, Miriam Rey y Óscar Uceda, manifestó tras la reunión de alrededor de una hora que esta había sido «muy provechosa» . Subrayó de Susana Díaz que está «muy alineada» con Sociedad Civil Catalana, movimiento al que apoya al coincidir en «lo básico de cualquier democracia: defender el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley y la Constitución».

Anunció que ha invitado a Díaz a asistir el próximo 23 de abril en Barcelona a la conmemoración del cuarto aniversario de la fundación de la entidad nacida para hacer ver a los gobiernos nacionalistas de la Generalitat que más de la mitad de los catalanes no son independentistas y no pueden quedar apartados de sus políticas. La campaña que emprenden a nivel nacional ya ha contado con una entrevista con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, otra con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aunque aún no con el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, al que también le han solicitado su respaldo. Díaz, no obstante, no es la primera dirigente del PSOE en hacerse la foto con la entidad, ya que la primera entrevista fue con el presidente valenciano, Ximo Puig, y también recibe la colaboración de Josep Borrell.

Aún así, el equipo de la presidenta ha tratado de forma discreta la reunión. Ningún miembro del Gobierno ha comparecido después de celebrarse pese a que en la misma estuvo el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios. Ha coincidido con la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno y el portavoz, Juan Carlos Blanco, ha hecho una valoración sucinta y protocolaria: «El Gobierno andaluz está en la defensa del Estado de Derecho, de la democracia y del cumplimiento de las leyes, y creo que eso es lo quiere Sociedad Civil Catalana para todos los catalanes y para el resto de españoles».

La delegación catalana también fue recibida en Sevilla por el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, y los líderes del PP, Juanma Moreno, y Cs, Juan Marín. Tenían apalabrado un encuentro con un representante de Podemos Andalucía, aunque no con su coordinadora, Teresa Rodríguez. Al final se han ido sin verse con nadie de esta formación y tampoco con IU, cuyo coordinador, Antonio Maíllo, rehusó de forma abierta la reunión.

Rosiñol informó que el próximo día 26 les recibe el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y que para el acto de Madrid del 17 de marzo han invitado a Marta Sánchez para que cante su polémico himno de España «que nos gustó mucho».