Sánchez presiona para que el PSOE andaluz no apoye la PNL de C's sobre Cataluña

sevilla. La dirección federal del PSOE presiona para que los socialistas andaluces no apoyen la proposición no de ley (PNL) de Ciudadanos en el Parlamento relativa a Cataluña. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha hablado con los presidentes regionales y secretarios federales de su partido, incluida Susana Díaz, busca que el conflicto de Cataluña no ahonde en una imagen de división del partido.

Los diputados socialistas en el Congreso recibieron la orden de cambiar de la abstención al 'no' el voto a la misma PNL que este jueves se debate en el Parlamento andaluz en la que C's insta a respaldar al Gobierno de la Nación, el Tribunal Constitucional y las fuerzas de orden público en hacer cumplir la ley en Cataluña, es decir, evitar que se celebre el referéndum. El PSOE pidió que se añadiera una enmienda instando al diálogo, que C's no aceptó. De ahí el cambio de voto, pero hubo tres diputados andaluces que se abstuvieron, alegando que fue por error.

C's llevará la misma PNL a los 12 parlamentos autonómicos en los que tiene representación y el de Andalucía será el primero en votarlo este jueves.

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, respondió ayer que su formación aún no ha debatido qué posición adoptará y tampoco quiso aclarar si tratará de presentar alguna enmienda, algo que C's parece que no aceptará y que Ferraz pide que no se haga o se consulte en cualquier caso.

Cornejo dejó entrever que su grupo no tendrá más remedio que votar en contra, si bien buscará la forma para que se haga saber que los socialistas andaluces están básicamente de acuerdo con la iniciativa de C's. «No hay nadie que no sepa qué piensa el PSOE-A», dijo para añadir: «Estamos en la defensa de la Constitución, de la legalidad, de las instituciones, de lo que opinen los jueces y del estado de derecho».

Al ser preguntado si el PSOE andaluz defiende el diálogo tras el 1 de octubre que propone Sánchez, respondió que siempre se ha defendido el diálogo, pero «primero está la legalidad y, a partir de ese día, veremos qué ocurre».