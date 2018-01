Pedro Sánchez y Susana Díaz dan por superado su enfrentamiento Pedro Sánchez y Susana Díaz, ayer en Sevilla. / Efe El líder del PSOE lanza guiños de acercamiento a la presidenta, como anunciar en Sevilla una propuesta de matrícula universitaria gratuita inspirada en la de ella MARIA DOLORES TORTOSA Miércoles, 24 enero 2018, 00:31

Pedro Sánchez y Susana Díaz escenificaron ayer en Sevilla con una charla de media hora haber superado su enfrentamiento tras ganarle el secretario general del PSOE a la presidenta andaluza las primarias para liderar el partido. El marco del reencuentro tras meses sin verse y apenas hablarse –algo insólito en la historia del PSOE entre el secretario general y un presidente de la Junta andaluza– fue una conferencia y posterior coloquio de Sánchez en un hotel en la mañana en su intensa jornada en Sevilla con varios actos, entre ellos una asamblea abierta con militantes y simpatizantes. «Que haya habido discrepancias en el pasado, por supuesto, pero están superadas, y ahora mismo estamos todos remando en la misma dirección», respondió Pedro Sánchez para zanjar la cuestión.

Susana Díaz, que asistió solo como invitada a la conferencia –organizada por el grupo Joly y presentada por la periodista Pilar del Río, viuda del escritor José Saramago–, había manifestado al llegar al hotel a los periodistas: «Pedro sabe que cuenta con el apoyo y la ayuda de todos los socialistas andaluces, la mía, la primera para todo lo que le haga falta».

El encuentro fue preparado durante días por el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su homólogo de los socialistas andaluces, Juan Cornejo. Los dos estuvieron presentes y se mostraron satisfechos con la misión cumplida, la de hacer que el partido volviera a la normalidad. Esto implica que Pedro Sánchez podrá venir a Andalucía, cuya federación socialista controla Susana Díaz, cuantas veces quiera y con garantías de que se le facilitará y arropará en cuantos actos haga con simpatizantes cara a los procesos electorales de 2019. Hasta su primera asamblea en Granada el pasado día 11 esto no era posible. Andalucía, la que más diputados aporta al PSOE, era territorio comanche para su secretario general.

No hace falta que se quieran

También otros dirigentes de la ejecutiva de Ferraz, en la que no hay nadie afín a Díaz, aumentarán su presencia en Andalucía arropados por la federación andaluza. El pasado lunes la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, estuvo en Cádiz y este jueves es Ábalos quien tiene un acto en Córdoba con la alcaldesa de la capital, Isabel Ambrosio. ¿Significa esto que ya han enterrado el hacha de guerra y no hay ningún malestar y desconfianza entre los dos antiguos rivales y sus respectivos bandos? Era la pregunta más repetida en los corrillos con afines de uno y otro. Sánchez y Díaz mantuvieron en el corto espacio que se les vio juntos frente a las cámaras una actitud cordial, pero tambiénalgo incómodos. «Están en el mismo proyecto y defienden lo mismo. Eso es lo importante. No tienen por qué quererse. Ya está bien de tanta Pimpinela», dijo un dirigente de Ferraz.

Sánchez y Susana Díaz compartieron un café de media hora en un reservado del hotel sevillano antes de que el secretario general de los socialistas pronunciara la conferencia. Hablaron de asuntos de actualidad, como la financiación autonómica. Esta fue la manera de romper el hielo, una expresión que disgusta a Díaz según la respuesta que dio a los periodistas: «El deshielo para ‘Frozen’ (película de Disney), aquí las temperaturas no son tan bajas, son más cálidas», ironizó.

También Sánchez tuvo un momento de incomodidad cuando respondió al moderador que le había preguntado de forma insistente sobre cuestiones en las que ha discrepado de Susana Díaz en el pasado. «No me va a pillar en ese titular. Prefiero tomar las de Villadiego». Hubo otro segundo de gran silencio, cuando pronunció un rotundo ‘No’ sin argumentos a la pregunta sobre si veía a Díaz de derechas.

En realidad Sánchez aguantó y salió bastante airoso con una estrategia clara de acercamiento a Susana Díaz. Tanto en la conferencia como en sus respuestas lanzó numerosos guiños a la presidenta. Entre ellos anunció como una de sus medidas estrella si gobierna la gratuidad de la primera matrícula en universidades públicas, una medida que, como remarcó, está inspirada en la puesta en marcha por el Gobierno de Susana Díaz.

También rehuyó hablar de nación de naciones que otrora defendiera en contra de Díaz. «Cada comunidad autónoma es lo que define su estatuto de autonomía». Manifestó que coincide con Díaz en que Rajoy debe mostrar primero el borrador del modelo de financiación autonómica para negociar. «Trabajaré para que Andalucía tenga el mejor modelo de financiación de su historia», afirmó.

También fue llamativo las frases que Sánchez pronunció tan parecidas a otras de la presidenta. «No somos el partido de la protesta, sino de la propuesta y el Gobierno», que recuerda mucho a la frase de Díaz de «no somos el partido de la pancarta». «Cuando le va bien a Andalucía le va bien a España» y viceversa. Otra frase acuñada por Díaz. «A Susana hay que escucharla porque suele atinar en sus opiniones», remarcó casi al final del coloquio.

Preguntado sobre si considera que el que el PSOE lleve gobernando en Andalucía 35 años es ejemplo de una fórmula de éxito, respondió: «Es la constatación de un hecho». Sobre si ve a Díaz ganar otra vez en Andalucía respondió: «Hay que ser humildes, pero Susana se lo está trabajando muy bien para ganar».