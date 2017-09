Ana Rosa, directa con Francesco Arcuri: «La que te demanda voy a ser yo, listo» TELECINCO La presentadora de Telecinco ha querido dejar claro que Juana Rivas ha cobrado lo mismo que él, «cero euros» SUR Jueves, 7 septiembre 2017, 19:07

El caso de Juana Rivas está sumando nuevos episodios en 'El programa de Ana Rosa'. Francesco Arcuri, ex de Juana Rivas, interpuso este miércoles una querella millonaria contra políticos y periodistas que considera que le han difamado. Además, en un comunicado enviado por los abogados de Francesco Arcuri se hacía mención a la entrevista de Juana Rivas en 'El programa de Ana Rosa' diciendo que la madre granadina «vendía por dinero» su versión de los hechos. «Ella ha cobrado lo mismo que cobraste tú cuando estuviste en 'El programa del verano', es decir, cero euros. Mi abogado ya se ha puesto en contacto y si no retiran eso del comunicado, la que le demanda soy yo, listo».

Juana Rivas decidía contar su versión publicamente en el programa de Telecinco. La conocida madre de Maracena explicaba que su expareja y padre de sus dos hijos, Francesco Arcuri, «es muy celoso y me ha controlado y maltratado», incluso, especificaba, «cuando no estaba ya con él». «Francesco me perseguía y creía que estaba con otros», ha apuntado. «Cualquier hombre con el que hablara le provocaba celos».

Rivas, con semblante serio, se rompía al narrar una agresión que sufrió al llegar a su domicilio una noche que salió sin Arcuri. «Al llegar a casa me cogió del pelo y me intentó estrangular», contó ante Ana Rosa Quintana. Sentía «que me estaba muriendo porque no podía quitarle las manos». Cuando le soltó, ha afirmado que le dijo «que no me preocupase, que aún no me iba a matar, que me quedaba mucho por sufrir». En otras tres ocasiones puedo escapar de las agresiones para llamar a la policía italiana, pero Arcuri «me quitaba el teléfono».

Mientras tanto, Francesco Arcuri presentaba en Italia una denuncia contra la ley de violencia de género española, al entender que vulnera los derechos de los hombres, y contra periodistas y políticos a los que acusa de haberle difamado en redes sociales y medios de comunicación. La denuncia incluso implicaría a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pues el escrito indica que «deberán responder ante la justicia italiana, la presidenta de una comunidad autónoma española y varias parlamentarias españolas que, en Italia, no poseen la especial protección que poseen en España». Los abogados de Arcuri difundieron un comunicado a las agencias informativas, que hasta llega a comparar la situación con el juicio de Nüremberg y dice que la madre utiliza la ley para justificar el «secuestro» de los hijos.