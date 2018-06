Revés de Sánchez a Díaz al anunciar que no habrá nuevo modelo de financiación esta legislatura Ramírez de Arellano, y María Jesús Montero, en el Parlamento andaluz. / EFE Arellano, consejero de Economía y Hacienda, advierte al Gobierno que Andalucía no admitirá negociaciones bilaterales con Cataluña en medio MARIA DOLORES TORTOSA Miércoles, 20 junio 2018, 12:45

Susana Díaz recibió ayer como un jarro de agua fría el anuncio de Pedro Sánchez en el Senado de que no habrá un nuevo modelo de financiación esta legislatura como ha reclamado Andalucía tantas veces al anterior ejecutivo del PP. Las manifestaciones del presidente del Gobierno han supuesto un serio revés no solo para la mayor comunidad donde gobierna el PSOE, sino especialmente para la presidenta de la Junta, quien ha hecho bandera de esta reivindicación durante meses.

La afrenta incluye al Parlamento, que votó una propuesta auspiciada por la que ahora es ministra de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, y que apoyaron PP, Podemos e IU además de los socialistas. La decisión deja a Díaz a los pies de los caballos de la oposición, que ayer tarde salieron raudos a pedirle explicaciones con fuertes críticas.

El Gobierno de Susana Díaz no salía de su asombro. Sánchez ya dijo en el debate de la moción de censura en la réplica al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que dada la composición del Congreso y sin acuerdo entre los principales partidos no iba a ser posible el consenso para la nueva financiación autonómica. Era en parte el mismo argumento utilizado por el PP en ocasiones. Si bien, en el debate de la moción Sánchez apuntaba a unas elecciones anticipadas cuanto antes, algo que dejó claro en su primera entrevista en televisión este pasado lunes que no será así, ya que respondió que piensa agotar la legislatura hasta 2020. El presidente puso como excusa en el Senado que en dos años no hay «tiempo material» para la negociación

Díaz reunió ayer a los consejeros y diputados socialistas para preparar el final de la legislatura

«En dos años hay margen si hay voluntad política», respondió anoche el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, en una entrevista en Ondaluz. El consejero, que ha heredado las competencias de Montero, se mostró perplejo por las manifestaciones de Sánchez, pese a exteriorizar templanza y expresar su confianza en que fueran matizadas o explicadas en la entrevista que este tendrá con Susana Díaz en breve tiempo.

El que Sánchez haya dado carpetazo a la financiación autonómica en su primera sesión de control en el Senado no es lo que más ha incomodado y hasta preocupado en el Gobierno de Susana Díaz, sino las palabras del presidente socialista de apuntar que compensará a las comunidades hasta el nuevo modelo.

En concreto, el presidente Pedro Sánchez, en respuesta a la senadora de Coalición Canaria María del Mar del Pino Julio, que le ha preguntado por los plazos del Gobierno para cumplir los compromisos de la agenda de su comunidad, dijo que lo que sí hará el nuevo Gobierno es efectuar mejoras «en todas y cada una» de las comunidades a lo largo de los próximos meses, antes de la convocatoria de elecciones generales, informa Efe.

En el almuerzo dijo que espera del Gobierno más sensibilidad con Andalucía que el del PP

Esta oferta implica una negociación bilateral del Gobierno con las comunidades autónomas, algo a lo que siempre se ha opuesto el Ejecutivo de Díaz bajo el temor que llevara implícito un acuerdo bajo cuerda con Cataluña con compensaciones económicas a cambio de la paz territorial. Díaz y su consejera entonces, María Jesús Montero, ya lo advirtieron en numerosas veces al Gobierno de Rajoy. En la entrevista anoche en Ondaluz, Ramírez de Arellano confirmó que la Junta mantendrá la misma posición de no permitir la bilateralidad en las negociaciones sobre financiación de las comunidades autónomas. Ramírez de Arellano consideró que sería «inaudito» que estuviera por medio una compensación a Cataluña, por lo que pidió que las cuestiones del reparto del dinero se diriman «con todos a la mesa» y «con nitidez y transparencia».

El consejero habló con la ministra Montero, quien se mostró, al parecer, igual de sorprendida, según algunas fuentes. Ramírez de Arellano no comentó nada de esto en la entrevista, pero en su cuenta de Twitter escribió: «Andalucía lo que espera es transparencia y lealtad».

Reunión

El hachazo de Sánchez a las expectativas de Díaz ocurre el mismo día que la presidenta había reunido a consejeros y diputados en un almuerzo para apremiarles a cerrar flecos de los compromisos de la legislatura.

En la reunión, lo mismo que en otras mantenidas con cargos en Jaén y Málaga, Díaz se mostró confiada en que las cosas irán bien para Andalucía con el nuevo Gobierno por ser del PSOE. Tradujo el nuevo tiempo en esperar mayor sensibilidad de La Moncloa a las reivindicaciones andaluzas. La más importante de todas, como recalcó en el foro de Sur este lunes es la financiación. Díaz dijo que Andalucía recibe 800 millones de euros menos que la media nacional.