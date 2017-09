Repercusiones económicas Lunes, 18 septiembre 2017, 01:21

El presidente de la patronal andaluza indica que no hay estimaciones concretas «de algo que no va a ocurrir», puesto que se muestra convencido de que el referéndum no tendrá lugar, pero sí admite que la situación genera una incertidumbre que perjudica a la economía.

La crisis catalana actual, dice «tiene efectos muy negativos para el conjunto de la economía, también la andaluza, y amenaza el crecimiento y la consolidación de la recuperación». La incertidumbre afecta a la economía de futuro, explica, como lo hace el Brexit.

La creación de empresas ha caído en Cataluña por encima del 7% durante 2016, coincidiendo con el'procés'. Numerosas firmas retrasan inversiones, ampliaciones de capital o incluso planes de asentamiento y elaboran planes de contingencia, y aunque el impacto no se pueda cuantificar, los efectos económicos, también para los trabajadores, pueden ser muy evidentes, indica el líder patronal.

Las relaciones económicas entre Andalucía y Cataluña son intensas. Según datos de la Secretaría General de Economía de la Junta la importaciones andaluzas desde Cataluña ascienden a 2.884,7 millones de euros, lo que supone un 2% de nuestro PIB. Cataluña compró productos andaluces por 3.734,7 millones, lo que supone un saldo positivo para nuestra comunidad de 860 millones de euros, el 0,6% del PIB

Respecto al turismo de andaluces en Cataluña supone el 4,3% del turismo regional, 320.000 viajeros, con un saldo neto positivo para Andalucía de 248.000 viajeros.