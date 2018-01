Rajoy avala la promesa de Moreno de crear 600.000 empleos si gobierna la Junta Virginia Pérez, Juanma Moreno, Beltrán Pérez, Mariano Rajoy y Juan Ignacio Zoido. :: E. P. El líder del PP andaluz subraya su fortaleza con la incorporación de más de 5.000 militantes en un acto en Sevilla para ungir al candidato de Arenas a la Alcaldía, Beltrán Pérez MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA. Domingo, 21 enero 2018, 00:26

Mariano Rajoy estrenó ayer en Sevilla la precampaña de su partido para las municipales y las elecciones andaluzas, las primeras en celebrarse si él no adelanta las generales. Lo hizo avalando, a su manera, sin mencionarlo expresamente pero sí con palabras de cariño, a Juanma Moreno como candidato a la Junta y a Beltrán Pérez como aspirante a la Alcaldía de Sevilla. El presidente del PP pidió a su partido que salga a dar la batalla en esas elecciones y en las otras autonómicas y europeas también en 2019 «barrio a barrio, casa a casa, todas las horas del día y todos los días de la semana» para ganar.

El acto -una convención de distritos del PP de Sevilla- fue organizado por Javier Arenas, que no intervino, para ungir a su candidato a la Alcaldía, el joven portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital andaluza. Un candidato que sustituiría a Juan Ignacio Zoido, sentado a su lado, pero que no era el preferido del ministro del Interior. Este hubiera apostado por José Luis Sanz, exsecretario general del PP andaluz.

Los candidatos a las capitales dependen de la dirección nacional de acuerdo con la regional. Ni Rajoy ni Juanma Moreno dieron por hecho la designación como tal de Beltrán Pérez. Incluso cuidaron las palabras para no mencionarle como candidato, pese a los gritos de los asistentes de «¡alcalde, alcalde!» cuando subió al escenario.

Era un acto para ensalzar la figura del joven Beltrán, pero al final también lo fue para respaldar la candidatura de Juanma Moreno a la Junta y acallar cualquier movimiento en contra. Lo hizo Rajoy en su discurso, cuando avaló la promesa electoral de Moreno de crear 600.000 puestos de trabajo en una legislatura si gobierna en la Junta. «Claro que se puede hacer», dijo Rajoy recordando que en el último año se han creado más de esa cifra en España y el anterior una parecida.

En su discurso, Moreno subrayó la fortaleza del PP en Andalucía para contrarrestar encuestas que vaticinan una bajada de votos y escaños que irían a Ciudadanos. Dijo que el partido naranja presume de haber sumado en 2017 unos 500 afiliados, cuando en el PP andaluz se han incorporado 5.937, lo que, añadió, ha hecho situar al partido en 170.000 militantes, el de mayor militancia en la comunidad.

Moreno no solo atacó al PSOE, como un partido de políticas «rancias» y con 40 años de «recetas antiguas» al que espera desbancar en las elecciones de 2019. También criticó a Ciudadanos por su políticas también antiguas «pese a considerarse una formación emergente».

El líder del PP hizo un discurso de candidato, animando a todos a trabajar por conquistar la Junta y asegurando que esto es posible porque su partido es el único capaz de «cambiar y transformar» Andalucía y el único que cuando gobierna crea empleo. Las palabras de más cariño de Moreno ayer en Sevilla fueron para el presidente Rajoy y para la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que se ha convertido en su gran aliada del Gobierno.

Las pullas contra Ciudadanos fueron coincidentes con las de Rajoy, pese a que el partido naranja es el único aliado del PP en el Congreso. «Nunca han gobernado nada. Nunca han asumido ninguna responsabilidad por si se ve quiénes son realmente y porque creen que así son más fuertes», anotó Rajoy en clara alusión al partido que según las encuestas le pisa los talones al PP.

Rajoy también arremetió contra el PSOE, al que acusó de utilizar la reforma de la financiación autonómica por interés electoral. Instó a «todo el PSOE» a negociar para la aprobación del nuevo sistema. «Que no digan que el PP no quiere la financiación. Si quieren un nuevo modelo, aquí estoy, pero necesito sus votos». La presidenta de la Junta, Susana Díaz, le contestó en su cuenta de Twitter que ella no es solo del PSOE, sino presidenta de todos los andaluces y defiende los intereses de todos ellos.