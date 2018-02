'La puta gracia andaluza' (o el último episodio de la polémica con 'La Peste')

«Lo andaluz, sino es para hacer reir, no tiene ni puta gracia. Estoy cansado». No ha sido la única reflexión, pero sí la que ha sonado con más fuerza en torno a la polémica desatada en redes por el marcado acento -dicen- de los personajes de 'La Peste', la última superproducción de Movistar+. 'La puta gracia andaluza', así se titula la reflexión de Javier Rodríguez en su blog este especialista en SEO, redes sociales, márketing online y andaluz, de Sevilla para más señas.

«'La Peste' no encaja, no tiene gracia. ¿Debe ser graciosa? Sí. Si no, no se entiende», explica este emprendedor 2.0 en un post que se aleja de sus típicos artículos sobre márketing y diseño. «Nos sentimos orgullosos de haber nacido en la tierra de un tal Antonio Machado y de Lorca», reflexiona este empresario. Continúa: «Los andaluces tenemos que levantarnos. Y no para pedir tierra y libertad precisamente. Tenemos que levantarnos para creernos de una vez por todas que el talento, la cultura y el éxito sólo llega si crees en tus posibilidades y la de tu entorno».

Hace un repaso a expresiones que, como hombre de negocios, ha escuchado más de una vez: «Hay que tener en cuenta que estamos donde estamos, no podemos pretender cobrar lo que se cobra en el norte» o «Para jugar en primera, debes ir a Madrid». Bajo esta sentencia, y con el hashtag #Andalucíaesmuchomás, 'La puta gracia andaluza' ha sido de lo más comentado en Twitter en las últimas 24 horas y su blog recibía una avalancha de visitas.

La propia Susana Díaz, presidenta de la Junta Andalucía, se sumaba desde Twitter hace unos días a la polémica tras el estreno de 'La Peste': «Ya está bien de estereotipos, tópicos y prejuicios».

Estoy muy orgullosa de nuestro acento andaluz. El de Lorca, Machado, María Zambrano... O de Antonio Banderas o Estrella Morente. Si @LaPesteSerie está ambientada en #Andalucía, lo lógico es que se hable con acento de aquí. Ya está bien de estereotipos, tópicos y prejuicios. https://t.co/UZPeXVnZWe — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 20 de enero de 2018

No desde 'La Peste', pero sí desde la ventana de la rompedora 'Operación Triunfo' se abría una debate similar. Una usuaria atacó a su presentador Roberto Leal por su «acento cerrado».

@RobertoLealG TVE, LA PAGAMOS TODOS, NO SÉ, CÓMO PUEDEN MANTENERTE CON ESA VOZ, ACENTO CERRADÍSIMO DE ANDALUZ, HABLAS RÁPIDO, NO TIENES PRESENCIA, Y AHORA OT, ¡¡QUÉ ESTAFA!! EN ANDALUCIA, LOS Q DAN LOS PARTES HABLAN CORRECTAMENTE ÉL ESPAÑOL — Dolores Blanco Baldu (@DBaldu) 2 de febrero de 2018

Roberto Leal respondió con ironía y humor, pero dejando las cosas muy claras. Todo internet, en esta ocasión, se puso del lado del presentador.

Qué bien aprovechados los 140 caracteres 😊. Ya que hablo rápido, le escribo lento para que me entienda. Dolores, Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur y este es mi acento. Del cual no solo no reniego sino que estoy muy orgulloso de él 😊. ¿Se me entiende? @DBalduhttps://t.co/2OXYgDuAxn — Roberto Leal (@RobertoLealG) 2 de febrero de 2018

Javier Rodríguez, nuestro emprendedor andaluz, cierra 'La puta gracia andaluza' con una reflexión: «A muchos se les llena la boca hablando de 'la gente de Andalucía'. Gente cercana, acogedora, jovial… y muy graciosa. Pues a mi no me hace ni puta gracia».