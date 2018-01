El primer Pleno del año versará sobre sanidad y educación infantil SUR SEVILLA. Jueves, 25 enero 2018, 01:05

El Pleno del Parlamento andaluz que se celebrará la semana que viene, los días 1 y 2 de febrero y que será el primero del nuevo periodo de sesiones, girará en torno a la sanidad y la educación infantil.

Según el orden del día del Pleno, aprobado ayer por la Junta de Portavoces, la sesión incluirá la designación de Fuensanta Lima (PSOE) como senadora en representación de la Comunidad, en sustitución de Mar Moreno, quien pasa a formar parte del Consejo Consultivo de Andalucía.

A raíz de estos cambios el PP quiso ayer introducir en el debate del Pleno la renovación sin consenso del Consejo Consultivo. Al no contar con respaldo, la portavoz del PP, Carmen Crespo, anunció que solicitará que comparezca en comisión parlamentaria el presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, para que aclare si avisó de las vacantes en este órgano y para que informe sobre la no publicación de las últimas memorias. Aunque admitió que la renovación del citado órgano es competencia del Gobierno y no del PP, Crespo entiende que sí debe debatirse en la Cámara cómo se ha hecho esta renovación rompiendo una norma no escrita de consenso del PSOE con su partido.

El Pleno también tomará en consideración la proposición de ley a tramitar en la Mesa del Congreso de los Diputados relativa al reconocimiento de la gratuidad y universalidad del primer ciclo de Educación Infantil, una ley «importante» para el portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez, quien ha dicho esperar que cuente con el apoyo unánime de la Cámara.

Posteriormente, se debatirá la propuesta de toma en consideración de la proposición de Ley de información a los consumidores sobre la titulización de préstamos hipotecarios y de otro tipo, una iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Podemos Andalucía.

Una vez finalizado el debate de las leyes, comparecerá la consejera de Salud, Marina Álvarez, tanto a petición propia como del resto de grupos, a fin de informar sobre la situación de la sanidad pública en Andalucía tras las dos muertes en las urgencias hospitalarias de Úbeda y Antequera. También comparecerá el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, para hacer balance de la reciente edición de Fitur y su repercusión en Andalucía, a petición propia, del PSOE-A y de Cs.