Presuntos narcotraficantes apedrean el coche de un guardia civil cuando volvía a su casa en La Línea Denuncian que reconocieron al agente cuando pasó con su vehículo particular y le agredieron y persiguieron EFE Lunes, 5 marzo 2018, 17:42

Un grupo de presuntos narcotraficantes ha apedreado hoy el vehículo de un guardia civil cuando volvía a su casa en La Línea de la Concepción tras la jornada laboral, según ha denunciado la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC).

El incidente ha ocurrido sobre las seis de esta madrugada cuando, tras acabar su jornada laboral, el agente cogió su vehículo particular para regresar a casa.

En el camino, según las fuentes, se cruzó con varios miembros de una red de narcotraficantes que estaban aguardando un alijo de hachís en la zona y que reconocieron al agente cuando pasó con su vehículo particular circulando por la vía.

Tras lanzarle una pedrada que rompió la luna trasera del coche del agente, cuatro de los individuos le persiguieron por varias calles en otro vehículo.

Tras este nuevo incidente, la AEGC ha reclamado que a los agentes destinados en el Campo de Gibraltar se les conceda un "plus de zona conflictiva". "Como en los peores años del terrorismo, como no nos cansamos de denunciar desde AEGC, los narcos y sus sicarios además de controlar toda la comarca tienen señalados a todos los miembros de las FCSE y no se esconden cuando señalan a nuestras familias. Controlan sus movimientos, saben cuando entran y salen de sus casas y todo con total impunidad", apunta la asociación.

En la AEGC, añade la nota, siguen "sin comprender por qué en el Ministerio del Interior continúan sin dar una solución al grave problema de seguridad que sufren los vecinos de toda la zona. ¿Hasta cuándo los guardias civiles y los policías tendremos que seguir trabajando con poco personal y sin medios?".

Para la asociación, el narcotráfico en esta zona "es ya una gangrena que cada día infecta a más y más la vida de unos ciudadanos que tratan de vivir en paz y de unos trabajadores, los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se ven impotentes y desamparados".

Por ello, la AEGC reclama que además de "un importante incremento de la plantilla tanto de Guardia Civil como de Policía" en la zona se les asigne a estos agentes un plus por la especial peligrosidad de sus puestos "porque en la actualidad ya estamos viviendo una situación que años atrás se producía en País Vasco y Navarra" y " los agentes no quieren venir destinados a esta comarca por la alarmante inseguridad".