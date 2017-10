El PP presenta una moción de censura contra el alcalde de Granada sin visos de prosperar Susana Díaz y Francisco Cuenca, ayer en el Metro de Granada. :: efe SUR GRANADA. Sábado, 7 octubre 2017, 00:42

Los once ediles del PP en el Ayuntamiento de Granada han firmado una moción de censura para «echar» al alcalde de esta capital andaluza, Francisco Cuenca (PSOE), después de que Ciudadanos, cuyo apoyo necesitan, exigiera la dimisión del regidor por mantenerse en el cargo después de un año imputado.

Cuenca fue elegido alcalde en mayo de 2016 después de que dimitiera el popular José Torres Hurtado tras ser investigado judicialmente por supuesta corrupción. Entonces le apoyaron los cuatro ediles de C's y también de Podemos e IU.

La moción no tiene visos de prosperar aún cuando el dirigente de C's, Luis Salvador, se haya mostrado a favor. Sus jefes regionales y nacionales no están por la labor de facilitar el relevo del alcalde socialista si no hay una condena firme que lo inhabilite.

Además el PP en Granada sigue dividido y su presidente provincial y posible candidato a la Alcaldía en unas elecciones, Sebastián Pérez, no es concejal.