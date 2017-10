El PP-A presenta enmienda a la totalidad del Presupuesto y deja abierto el diálogo El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ayer, durante su intervención en Marbella. :: josele-lanza Juanma Moreno hace un nuevo ofrecimiento al PSOE para alcanzar un acuerdo antes de cinco días y retirarla MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Sábado, 21 octubre 2017, 00:19

El PP-A no recibió la llamada esperada desde las filas del PSOE para abrir una vía de diálogo sobre los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018 y, vencido ayer el plazo para su presentación, los populares registraban una enmienda a la totalidad de la cuentas. El presidente Juanma Moreno apuntaba que se trata de una situación forzada y «obligada» ante la falta de respuesta de los socialistas a la propuesta de diálogo planteada por su grupo. «Nos vemos obligados a presentar una enmienda a la totalidad ante la incapacidad del PSOE y de la presidenta Susana Díaz de anteponer los intereses de los andaluces a los partidistas». No obstante, advirtió, «mantenemos la puerta abierta a ese diálogo. Es lo que reclama la mayoría de los andaluces, que las dos grandes fuerzas políticas nos entendamos y avancemos en objetivos comunes». Por ello, el PP-A pone sobre la mesa un nuevo plazo al Ejecutivo andaluz para «sentarnos a alcanzar acuerdos». Será hasta el miércoles, día en el que vence el plazo oficial contemplado por la Cámara para poder retirar la enmienda a la totalidad de las cuentas. «El miércoles acaba el plazo para poder retirar la enmienda y vamos a hacer la prueba del algodón de la voluntad plena que puede tener el PSOE de alcanzar un acuerdo. Reto al PSOE a que demuestren su voluntad de diálogo. Hay otros 5 días en los que, desde hoy (por ayer), podemos sentarnos. No para hacernos una foto, no quiero fotos, sino para hablar e intentar llegar a acuerdos. Si al cabo de los 5 días el PSOE no mueve ficha quedará demostrado que sigue instalado en la intransigencia y en la soberbia», anunció.

Cifra récord

Juanma Moreno hacía ayer desde Marbella especial incidencia en la «falta» de presupuesto en materia sanitaria. Y ello, dijo, a pesar de que este año «el presupuesto bate récord, con más de 34.000 millones de euros, 1.520 millones extra en los que no hay ni un solo euro para infraestructura sanitaria para la provincia de Málaga».

Acompañado por la alcaldesa de Marbella y senadora popular, Ángeles Muñoz, y a las puertas de un centro de salud del municipio, el presidente de los populares andaluces situaba precisamente a esta ciudad de la Costa del Sol como «símbolo» de la «necesidad de un esfuerzo extra de la Junta de Andalucía en inversión para infraestructura sanitaria, pero también educativa y social». En este sentido, hizo referencia a las inversiones comprometidas por el Ejecutivo andaluz con el anterior gobierno tripartito de Marbella « que no terminan de llegar y eso se ve en los presupuestos, al igual que ocurre, dijo, con el tercer hospital para Málaga».

La alcaldesa de Marbella, por su parte, puso de manifiesto que la ciudad necesita, por número de habitantes, el doble de centros de salud de los que actualmente dispone. «Tenemos tres centros de salud, como si tuviéramos 75.000 habitantes, cuando la realidad es que somos 150.0000 censados, a los que tenemos que unir a todos los que nos visitan».