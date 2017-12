El PP «estará preparado» para un adelanto electoral porque no cree en la estabilidad que defiende Díaz La secretaria general de los populares andaluces, Dolores López, recordó que la presidenta de la Junta dijo lo mismo en 2014 y luego convocó elecciones SUR Domingo, 24 diciembre 2017, 00:22

sevilla. El PP-A no confía en la estabilidad que defiende la presidenta andaluza, Susana Díaz, y estará «preparado» ante un posible adelanto electoral, algo que entienden que irá ligado a las tendencias electorales, las posibilidades que vea la socialista para «alcanzar Ferraz» y al juicio de los ERE.

La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha dicho en una entrevista con Efe que su partido «está preparado para el momento en el que se tengan que producir unas elecciones» y ha opinado que a la presidenta de la Junta «no se la creen ni en su casa» cuando dice con rotundidad que no habrá adelanto.

Ha recordado que en septiembre de 2014, cuando gobernaba con IU, dijo en dos ocasiones lo mismo y «cuatro meses más tarde convocó elecciones y disolvió la Cámara» autonómica. Los populares consideran que no hay motivos para ese adelanto, pero condicionan la decisión al interés y a las «ambiciones personales» de Díaz, ya que López cree que para ella «Andalucía es una cárcel a la que le ha condenado su partido» al no darle el apoyo mayoritario en las pasadas primarias nacionales del PSOE. Mantuvo que «habrá adelanto electoral si a ella le interesa a nivel personal» porque a Díaz «le da igual que Andalucía tenga estabilidad o no la tenga» y que se cree empleo o se destruya, «el problema de Susana Díaz se llama Susana Díaz, su ambición personal».

López ironizó con que un día después de que Díaz dijera en el Parlamento que no adelantaría las elecciones su «mano derecha» en el PSOE, Juan Cornejo, dijera que serían en marzo de 2019 si Rajoy no adelantaba las generales, y entiende que con esas declaraciones ya se estaba «condicionando» la fecha.

Al ser preguntada por la actitud que mantendrá Ciudadanos en 2018, ante un posible escenario electoral, López ha explicado que hasta ahora ha estado «cómodo» porque «ha sido prácticamente gobierno» y no ha habido «ningún tira y afloja» con el PSOE que no haya sido «de cara a los medios de comunicación». «Cada paso de Ciudadanos está pactado previamente con el PSOE», añadió López, quien cree que la formación naranja siempre termina haciendo lo que le digan los socialistas. Mientras tanto, el PP está haciendo «catas» electorales en las que se refleja que subirían en las elecciones y que el PSOE «baja bastante», según la secretaria general.

Ante el previsible escenario postelectoral sin mayoría absoluta, López señaló que el PP saldrá en las elecciones «a ganar» porque el líder del partido, Juanma Moreno, es la única alternativa al PSOE, pero resaltó que, si hay que alcanzar acuerdos, ellos han demostrado «todos los días» que tienden la mano al diálogo. López fue muy crítica con la actuación de Díaz al frente del Gobierno andaluz, y subrayó que Díaz debe su ascenso en el partido «a la corrupción» porque ella «estaba allí» cuando «cayeron» el ex número dos del partido Rafael Velasco o el expresidente José Antonio Griñán.