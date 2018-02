Estos son los premiados con las medallas de Andalucía 2018 Alguno de los premiados con las medallas de Andalucía 2018. / SUR Biografías de los galardonados con las distinciones con motivo del 28-F MARIA DOLORES TORTOSA Jueves, 22 febrero 2018, 14:01

La Junta de Andalucía entregará el próximo día 28 con motivo del Día de Andalucía los títulos de hijos predilectos al actor y director teatral José Luis Gómez García y al médico investigador granadino Guillermo Antiñolo, que dirigió la primera intervención para el nacimiento del primer primer bebé libre de enfermedades genéticas hereditarias en Andalucía, según ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno presidido por Susana Díaz. Entre las catorce medallas de Andalucía que se entregarán también el 28F destaca la concedida a título póstumo al humorista malagueño y cantaor Chiquito de la Calzada fallecido el pasado noviembre, a la profesora malagueña María Elvira Roca, a la cantautora gaditana Niña Pastori, a la empresa cordobesa Iluminaciones Ximénez (creadores de las luces de Navidad de la calle Larios de Málaga), al granadino Grupo Abades, al bailarín Rafael Amargo y al plan Infoca.

Estas son las biografías de todos los premiados:

Medalla de Andalucía 2018 Chiquito de la Calzada

El humorista, cantaor flamenco y actor cómico Gregorio Esteban Sánchez Fernández, Chiquito de la Calzada, fallecido el pasado año, nació en 1932 en el barrio malagueño de la Trinidad, en la calle Calzada de la Trinidad que inspiraría su nombre artístico. A los ocho años subió por primera vez a un escenario y poco después, como miembro de una compañía infantil llamada Capullitos Malagueños, se inició en el cante flamenco. En Madrid actuó en escenarios como los teatros Calderón y La Latina o el Circo Price. Además pasó largas estancias profesionales en Japón. Sin embargo, no fue hasta bien entrada su madurez, con 62 años, cuando le llegó la fama con el éxito televisivo que supuso su participación en el programa de humor de Antena 3 ‘Genio y Figura’. Desde entonces su actividad se extendió a otros medios de comunicación y escenarios, así como al cine, género en el que protagonizó películas como ‘Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera’, ‘Brácula. Condemor II’ o ‘Papá Piquillo’.Su originalidad en la forma de moverse y su uso particular del lenguaje, han convertido a Chiquito de la Calzada en un auténtico fenómeno sociológico, cosechando el reconocimiento y cariño del público e innumerables imitadores. En sus chistes, utilizó palabras y expresiones de propia invención, algunas de las cuales trascendieron al lenguaje coloquial. Chiquito ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2017 e Hijo Predilecto de la Ciudad de Málaga (ambas a título póstumo), e Hijo Predilecto de la Provincia de Málaga en 2016. En 1996, fue pregonero de la Feria malagueña. Casado desde 1950 con su entrañable Josefa ‘Pepita’ García, fallecida en 2012, Chiquito de la Calzada murió el 11 de noviembre de 2017 y sus cenizas reposan junto a las de su esposa en el columbario de la Iglesia de San Pablo de Málaga.

Medalla de Andalucía 2018 María Elvira Roca

Profesora del Instituto de Educación Secundaria Huerta Alta de Alhaurín de la Torre, María Elvira Roca nació en la localidad malagueña de El Borge en 1966. Licenciada en Filología, su tesis doctoral se centró en la literatura medieval. Ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha impartido clases en la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Es asimismo conferenciante, articulista y escritora de numerosas obras. La actividad investigadora de María Elvira Roca se ha centrado principalmente en la leyenda negra de España, entendida como el relato histórico desfavorable sobre nuestro país. Fruto de esta labor es su obra titulada ‘Imperiofobia y leyenda negra’, un auténtico éxito editorial en el que se analiza con rigor la relación entre los imperios y las fobias que despiertan, además de poner de manifiesto hasta qué punto muchos relatos actuales de la historia de España y de Europa se sustenta en ideas basadas más en sentimientos nacidos de la propaganda que en hechos reales. En este ensayo, publicado por la editorial Siruela, la autora se pregunta por qué surgen las imperiofobias, qué tópicos las configuran y cómo se expanden hasta llegar a ser opinión pública y sustituto de la historia. Todo ello con una atención especial al caso español, cuya leyenda negra, dice, lleva "tres siglos asumida por los propios españoles".

Medalla de Andalucía 2018 Grupo Abades

Grupo Abades, firma emblemática de la hostelería andaluza, tiene sus orígenes en la actividad iniciada en los años 50 por su presidente y fundador, Francisco Martín López. De orígenes humildes, el empresario trabajó primero como camarero para abrir posteriormente su primer negocio, Bar Paco, en su localidad natal, Loja (Granada). En los años 60, aprovechando la mejora en las infraestructuras viarias y la confluencia de caminos, inauguró el Hotel El Mirador, al que siguieron otros negocios como cafeterías, salones de bodas y discotecas. Finalmente, en los 80 comenzó a fraguarse el grupo empresarial con la apertura del área de servicio Abades Loja, en la nueva autovía A-92 que unía todas las provincias andaluzas.Abades es hoy la primera empresa del sector en Andalucía, con más de 1.200 empleados, unas 60 unidades de negocio a nivel nacional y más de 82 millones de euros de facturación. La trayectoria de la compañía y su crecimiento a lo largo de los años se basa en premisas como la constante evolución, la apuesta por el turismo ligado a la calidad y la diversificación de negocio.El grupo cuenta con presencia en casi todas las áreas de la restauración, como hoteles, restaurantes, catering, aeropuertos, concesiones y zonas de servicio, y genera riqueza y empleo no solo en Granada, sino en otros muchos lugares de la comunidad. La empresa se ha marcado como próximo objetivo el turismo de congresos y eventos, además de potenciar su trabajo en la captación de mercados tradicionales. Entre otros galardones, Grupo Abades cuenta con los premios Andalucía del Turismo (2008), Familia-Empresa de la Cátedra de Empresa Familiar del Instituto Internacional San Telmo (2009) e Ibn Al Jatibque a Francisco Martín (2014), concedido por la Fundación de Estudios y Cooperación Internacional.

Medalla de Andalucía 2018 José Luis de Augusto Gil

José Luis de Augusto nació en Sevilla en 1983 y es licenciado en Ingeniería Aeronáutica, además de poseer la licencia de piloto comercial. En 2008 recibió un premio especial de la competencia universitaria Arquímedes por su estudio de un generador de trayectorias globales para aviones, que calcula en tiempo real las de todas las aeronaves en el mundo para optimizar y prevenir conflictos y así ahorrar combustible. Un año después comenzó a trabajar para Airbus como ingeniero de ensayos en vuelo del A400M, testador de aviones que tienen que estar sometidos a condiciones extremas. De Augusto formó parte de la tripulación del A400M que el 9 de mayo de 2015 se estrelló en una finca cercana al aeropuerto de San Pablo. Fue uno de los dos únicos supervivientes del fatídico vuelo de prueba, que consiguió sortear la zona comercial próxima al aeropuerto, evitando con ello una catástrofe mayor. Asegura que su “trabajo” es ir cada día al hospital, asimilando de forma progresiva las secuelas que le produjo la lesión. Él mismo relata su situación tras el accidente: «Tengo limitaciones, pero he ganado en otros aspectos. Desde el punto de vista social he conocido realidades que de otra forma no sabía que existían. En la unidad de lesionados medulares observas que existe un grupo de personas que realmente sufren, como yo, una lesión devastadora, y que lo sobrellevan de forma positiva».

Medalla de Andalucía 2018 Niña Pastori

Nacida en 1978 en la localidad gaditana de San Fernando, la cantautora flamenca María Rosa García, Niña Pastori, ha vendido más de dos millones de copias en sus 22 años de carrera. Hija de la artista ‘Pastori de la Isla’, a la que desde niña acompañaba en sus actuaciones, aprendió de su madre el arte flamenco y la convirtió en referente fundamental de su carrera artística. Con apenas 12 años, Camarón de la Isla la presentó en el Teatro Andalucía de Cádiz y le pidió, en mitad de un concierto, que actuara con él. A los 17 años, fue descubierta en Madrid por Alejandro Sanz, con quien ha realizado algunas colaboraciones, igual que con otros artistas de prestigio como José El Francés o Vicente Amigo, entre otros. La cantante ha sabido conjugar el purismo de su voz con las nuevas tendencias musicales, lo que le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos cuatro Grammy Latinos –tres como mejor álbum de música flamenca y uno como mejor álbum folclórico– y diversos discos de Oro y Platino en España, Colombia y Argentina. Además, es la única artista de flamenco nominada al Grammy como Mejor Álbum de Pop Latino y ha logrado dos Premios Dial y otros tantos Amigo. Niña Pastori se estrenó como actriz cinematográfica en el año 2000 con la película ‘Fugitivas’, en cuya banda sonora también colaboró, y ha participado en numerosos programas de televisión de gran audiencia. Esta primavera tiene previsto el lanzamiento de ‘Desde la azotea’, primer single del que se convertirá en el décimo álbum de su carrera, una muestra más de su constante evolución en el flamenco, género del que nunca se aparta pero con el que le gusta experimentar.

Medalla de Andalucía 2018 Rafael Amargo

Nacido en Valderrubio (Granada) en 1975, el bailarín y coreógrafo Rafael Amargo es Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, recibida en 2016. Sus coreografías, a veces muy cercanas al baile contemporáneo, nunca pierden el punto de referencia de la esencia del flamenco. Admirador de Antonio Gades y reivindicador de la compañía de baile y del concepto teatral y escénico del flamenco, esto no le ha impedido bailar en los tablaos, investigar el entorno de la danza contemporánea o enlazar sus coreografías con las artes plásticas o visuales.Los espectáculos de Rafael Amargo han recibido numerosos reconocimientos, entre los que destacan cuatro Premios Max de las Artes Escénicas (dos por ‘Amargo’, uno por ‘Poeta en Nueva York’ y otro por ‘El amor brujo’); el Premio Positano Leonide Massine de la Danza como bailarín y coreógrafo, o el Premio APDE (Asociación de Profesores de Danza Española y Flamenco de España), junto a Antonio Gades y Matilde Coral. Además, el público le ha concedido el premio al Mejor Espectáculo de Danza de El País de las Tentaciones por ‘Amargo’ (2000) y ‘Poeta en Nueva York’ (2002), que también fue elegido como Mejor Espectáculo de la Década. Desde su primera obra en 1997 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, su compañía ha estrenado trece producciones propias y sus espectáculos se han representado en los mejores festivales y teatros. Además es el coreógrafo del espectáculo ‘Ópera y Flamenco. Historia de un Amor’, que en más de diez años de actividad ha alcanzado más de tres millones de espectadores, convirtiéndose en la producción más vista en los teatros de Barcelona.

Medalla de Andalucía 2018 Rosa María García-Malea López

Nacida en Almería en 1981, Rosa María García-Malea López es la primera española que consigue ser piloto de caza del Ejército del Aire y entrar a formar parte, desde 2017, de la Patrulla Águila, el grupo de vuelo acrobático nacional creado en 1985. Mientras cursaba estudios de Arquitectura Técnica, Idiomas y Ciencias Químicas en Granada, se preparó la oposición a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo General del Ejército. Tras lograr superar las pruebas, con apenas 21 años, se incorporó a la Academia General del Aire de San Javier (Murcia). Un año y medio después, en abril de 2004, estuvo comisionada en la base aérea Colorado Springs (Estados Unidos). En 2006 realizó el curso de caza y ataque en la base Aérea de Talavera la Real (Badajoz) y se convirtió en la primera piloto de caza del Ejército Español a bordo de un F5. En 2007, incorporada al Ala 15 de la Base Aérea de Zaragoza, logra otro hito: ser la primera mujer española en volar un F18. García-Malea ha participado en misiones internacionales, como el Red Flag en las Vegas (California, EEUU) y en la Guerra de Libia, por la que recibió una medalla. Además obtuvo la más alta cualificación en el Programa Táctico de Liderazgo de la OTAN. Ya como instructora de vuelo, se incorporó en 2012 a la Academia General del Aire de San Javier y el pasado año recibió su bautismo de vuelo en la prestigiosa Patrulla Águila. Entre sus galardones destaca la Estrella de la Comunidad de Madrid.

Medalla de Andalucía 2018 Carolina María Marín Martín

Carolina María Marín Martín, nacida en Huelva en 1993, ha alcanzado a muy temprana edad la élite deportiva tras ser tres veces campeona de Europa de bádminton, dos del Mundo y culminar su trayectoria con la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro celebrados en 2016. Además, ha logrado dos Super Series Premier, el All England y el Abierto de Malasia, en 2015. Tras los comienzos deportivos en su ciudad natal, en 2009, con tan solo 16 años, Marín se proclama subcampeona de Europa Junior de bádminton y campeona de los Europeos Sub-17. Inicia así una trayectoria ascendente en la que logrará ser campeona de Europa en los torneos celebrados en las ciudades de Kazán (2014), La Roche-sur-Yon (2016) y Kolding (2017), además de obtener los mundiales de Copenhague (2014) y Yakarta (2015). En los Juegos de Río, se convirtió en la primera jugadora no asiática en ser campeona olímpica en esta disciplina. La final levantó una enorme expectación en España, algo inusual en el deporte del bádminton. Su último gran éxito lo obtuvo el pasado 14 de enero en la Premier Badminton League (PBL) de India, considerada como la mejor liga del mundo. En la final, su equipo se proclamó vencedor y Marín fue además reconocida como la mejor jugadora del torneo. Carolina Marín ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio Nacional del Deporte a la mejor deportista y la Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo (ambas en 2014), así como los premios Andalucía Joven del Instituto Andaluz de la Juventud y Andalucía de los Deportes, y la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, en 2016.

Medalla de Andalucía 2018 Paco Tous

El actor Francisco Martínez Tous, conocido en el ámbito artístico como Paco Tous, nació en Sevilla en 1964, aunque su infancia y adolescencia transcurrió en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. Conocido fundamentalmente por sus trabajos en televisión y en cine, el actor sevillano ha estado ligado desde sus inicios al teatro, primero a través del Instituto del Teatro de Sevilla y posteriormente como fundador, a finales de los 80, del grupo de teatro Los Ulen, actualmente una de las compañías teatrales andaluzas de mayor prestigio. Tras sus inicios teatrales, la popularidad le llegó con su papel de policía en la serie de televisión ‘Los Hombres de Paco’, que durante cinco años (2005-2010) emitió Antena 3. También ha trabajado en series como ‘La Casa de Papel’, por la que fue nominado al Premio Feroz como mejor actor de reparto, y, más recientemente, en ‘La Peste’, dirigida por Alberto Rodríguez y ambientada en la Sevilla del siglo XVI con el telón de fondo de una de las epidemias que asolaron la ciudad. Paco Tous, que ha interpretado a numerosos personajes secundarios en películas como ‘Solas’ o ‘Alatriste’, realizó en 2011 su primer papel protagonista representando al golpista Antonio Tejero en el largometraje ‘23-F: la película’. Desde entonces ha intervenido en otros filmes como ‘Somos gente honrada’, ‘El intercambio’, ‘La puerta abierta’, ‘Contratiempo’ o ‘El Guardián Invisible’. Actor camaleónico, capaz de interpretar a los más variados personajes siempre con un marchamo de calidad, en diciembre de 2017 fue reconocido por su trayectoria profesional en el Festival Mim Series con el Premio Especial a la Contribución Artística en la Ficción Televisiva.

Medalla de Andalucía 2018 Pilar Palazón Palazón

Pilar Palazón Palazón, nacida en Jaén en 1932, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ligada profesionalmente hasta su jubilación al mundo de la enseñanza, batalló durante numerosos años como presidenta de la Asociación de Amigos de los Iberos para que su ciudad contara con el Museo Ibero. La aspiración de Pilar Palazón se convirtió en realidad cuando el 3 de octubre de 2017 el Gobierno andaluz aprobó el decreto de creación del Museo Ibero de Jaén como espacio expositivo y de investigación sobre esta cultura autóctona, que fue inaugurado el 11 de diciembre del mismo año por el rey Felipe VI en el edificio de la vieja prisión provincial. La base de la colección de este espacio de 11.152 metros cuadrados la componen conjuntos escultóricos de primer orden como el de El Pajarillo de Huelma y el de Cerrillo Blanco de Porcuna. Los antecedentes de esta iniciativa se remontan al año 1997 cuando un grupo de amigos, entre ellos Pilar Palazón, enamorados de Jaén y de su cultura, admiraron en la Galería Nacional de París la exposición ‘Los Iberos, príncipes de Occidente’, con valiosas piezas llevadas desde Jaén. Esta muestra les concienció sobre el enorme valor patrimonial de la provincia y les llevó a constituir en 1998, con un capital fundacional de 32.500 euros, la Asociación de Amigos de los Iberos. Pilar Palazón, siempre reivindicativa en el terreno de la enseñanza, también dejó su huella en la política jienense, ya que fue concejala en la década de los setenta y ejerció como teniente de alcalde y edil de Cultura tras las primeras elecciones democráticas municipales en 1979. Con esta responsabilidad, Palazón creó la Universidad Popular de Jaén y consiguió para la ciudad un grabado de Picasso mediante suscripción ciudadana. En 2015 La Asociación Socio Cultural de Voluntariado Iuventa distinguió a Pilar Palazón con la VII edición de su premio, en reconocimiento a su defensa de la cultura y el patrimonio histórico de Jaén.

Medalla de Andalucía 2018 Miguel Rodríguez Domínguez (Grupo Festina)

El empresario relojero Miguel Rodríguez López, natural de La Línea de la Concepción (Cádiz), donde nació en 1948, es propietario de la marca de relojes Grupo Festina, uno de los líderes mundiales del sector, tras unos comienzos duros en los que tuvo que emigrar a Badalona como consecuencia del cierre de La Verja de Gibraltar. En la ciudad catalana compaginó diversos oficios, como albañil y lavacoches, con los estudios nocturnos de Delineación y Peritaje Industrial. También trabajó en Suiza como camarero y empleado en una fábrica de turbinas. Tras su retorno a España comienza a vender relojes y abre una tienda en Barcelona. El éxito de las ventas le permite comprar dos marcas suizas: Lotus, en 1981; y Festina, en 1984. Posteriormente adquiriría Jaguar (1989) y Candino (2002). Desde los años 80 su crecimiento ha sido imparable, convirtiendo la empresa en una multinacional y en la compañía relojera que más factura en España, con más de 146 millones de euros anuales. Actualmente el Grupo Festina fabrica cinco marcas para el mercado relojero (Festina, Lotus, Jaguar, Candino y Calypso) y dos de joyería (Lotus Style y Lotus Silver). Rodríguez también es inversor de otras empresas como NH Hoteles o Banco Sabadell. Además de su faceta emprendedora, Miguel Rodríguez Domínguez es un defensor de la recuperación de la memoria histórica y ha estado muy implicado en la exhumación de la fosa común de la finca de El Marrufo, en el corazón del Parque Natural de Los Alcornocales, donde sospechaba que se encontraban los restos de su abuelo. El empresario linense también está vinculado al mundo del deporte. Festina fue cronometradora oficial del Tour de Francia y desde 1989 hasta 2001 patrocinó al equipo ciclista que con su nombre participó en el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. En 2010 fue nombrado Hijo Predilecto de La Línea de la Concepción.

Hijo predilecto de Andalucía José Luis Gómez García

José Luis Gómez García: Actor, director y productor teatral, nacido en Huelva en 1940, José Luis Gómez García es una de las más prestigiosas figuras de las artes escénicas en España. Miembro de la Real Academia Española y miembro de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, inició su formación en el Instituto de Arte Dramático de Westfalia y en la escuela de Jacques Lecoq, en París. A partir de 1964 realizó sus primeros trabajos profesionales como actor, mimo y, más tarde, director de movimiento, en los principales teatros de la República Federal Alemana, con espectáculos de creación propia y mimodramas de nuevo cuño que cambiaron radicalmente la idea de la pantomima en boga. En 1971 regresa a España, donde produce, dirige y actúa en montajes como ‘Informe para una Academia de Kafka’ y ‘Gaspar’, de Peter Handke, recorriendo los escenarios españoles y latinoamericanos. Destacan también sus interpretaciones en ‘La resistible ascensión de Arturo Ui‘, de Bertolt Brecht, y en la película ‘Pascual Duarte’. En 1978, tras un periodo de estudios en Nueva York, asume la dirección del Centro Dramático Nacional, junto a Nuria Espert y Ramón Tamayo. Dos años más tarde, lo hace con la del Teatro Español. Los trabajos más emblemáticos de esta etapa son las puestas en escena de ‘Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga’, de José María Rodríguez Méndez, ‘La velada en Benicarló’, texto original de Manuel Azaña, y ‘La vida es sueño’ de Calderón de la Barca. Su aparición como actor principal en ‘El mito de Edipo Rey’, dirigido por Stavros Doufexis, y en ‘Juicio al padre de Kafka’, señalan su vuelta a la actividad privada. En esta época dirige y produce ‘Bodas de sangre’ de Lorca, ‘¡Ay, Carmela!’, ‘Lope de Aguirre, traidor’, y, de nuevo en el Centro Dramático Nacional, ‘Azaña, una pasión española’. En 1992 se puso al frente, en París, de ‘La vida es sueño’, en el Théâtre de l’Odéon, y al año siguiente ‘Carmen’, en la Ópera de la Bastilla. Desde 1994, se concentra en la concepción, gestión y dirección del Teatro de La Abadía, donde recientemente ha puesto en escena la obra ‘Venceréis pero no convenceréis’, en torno a la figura de Miguel de Unamuno. En su faceta cinematográfica, José Luis Gómez ha trabajado con directores como Ricardo Franco, Gonzalo Suárez, Carlos Saura, Manuel Gutiérrez Aragón, Miguel Hermoso, Milos Forman y Pedro Almodóvar, con intervenciones destacadas en ‘El séptimo día’, de Saura (2004); ‘La buena voz’, de Antonio Cuadri (2005); ‘Los fantasmas de Goya’, de Milos Forman (2006); ‘Teresa, el cuerpo de Cristo’, de Ray Loriga (2007), ‘Los abrazos rotos’, de Pedro Almodóvar (2009); ‘Todo lo que tú quieras’, de Achero Mañas (2010), y ‘La piel que habito’, de Pedro Almodóvar (2011). Entre los numerosos premios y reconocimientos a su carrera, destacan el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cannes en 1976 por ‘Pascual Duarte’, el Premio Nacional de Teatro (1988), el Andalucía de Cultura (1992) y el de Cultura de la Comunidad de Madrid (2006). En 1997 obtuvo la Cruz de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, otorgada por la República Francesa, y la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana. Es Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura (2005) y doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid (2011). Por su trayectoria cinematográfica ha recibido el Premio Radio Televisión Andaluza, concedido en el Festival de Cine Europeo de Sevilla (2007), y el Ciudad de Huelva, por el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (2009).

Hijo predilecto de Andalucía Guillermo Antiñolo Gil

Guillermo Antiñolo Gil (Granada, 1957) dirige actualmente la Unidad de Medicina Materno Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde junto a su equipo ha protagonizado algunos de los mayores hitos de la sanidad pública andaluza y de la medicina mundial. Entre ellos, el nacimiento en 2006 del primer bebé libre de una enfermedad hereditaria en la sanidad pública española y en 2008 el del primero que hizo posible que su hermano pudiera recibir un transplante de sangre del cordón umbilical, curando así su patología.Médico especialista en Obstetricia y Ginecología, profesor titular en la Universidad de Sevilla e investigador especializado en medicina fetal y genética, Antiñolo se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Navarra y obtuvo el doctorado en la Hispalense. En 2009 fue reconocido por el Gobierno andaluz con la Medalla de Andalucía por su destacada labor asistencial y de investigación al frente de un equipo multidisciplinar para la prevención y curación de enfermedades hereditarias, obteniendo logros como el nacimiento de niños libres de enfermedades genéticas hereditarias tras la implantación del Programa de Diagnóstico Genético Preimplantatorio, del que la sanidad pública andaluza fue pionera a nivel nacional. Asimismo, el investigador granadino protagonizó el hallazgo del gen que causa la ceguera hereditaria más común y participó en 2007 en la primera cirugía fetal abierta que se realizó en Europa para minimizar el impacto de la espina bífida en un bebé, cuyo programa andaluz se ha consolidado y actualmente es líder europeo.En 2008 fue condecorado por el Ministerio de Sanidad por su contribución a las terapias avanzadas en su especialidad en el Sistema Nacional de Salud y por su labor al frente de la primera unidad hospitalaria española que puso en marcha el diagnóstico genético preimplantatorio. En octubre del pasado año consiguió un nuevo hito de la medicina andaluza, cuando el equipo que lidera en el Hospital Universitario Virgen del Rocío hizo posible el tercer nacimiento libre de enfermedad de una niña que curó a su hermano al facilitar un futuro transplante de sangre de cordón umbilical. Este caso convierte al equipo que dirige Antiñolo en el que mejores resultados tiene en la aplicación del diagnóstico genético preimplantacional con fines terapéuticos en España. La experiencia ha tenido eco en diferentes artículos científicos en revistas de impacto internacional. Autor de más de 160 artículos científicos en publicaciones especializadas, Guillermo Antiñolo es miembro del equipo directivo del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras y vocal de varias instituciones españolas relacionadas con terapias avanzadas, reproducción humana asistida, enfermedades genéticas e investigación biomédica.