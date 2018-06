El PP pone en marcha la maquinaria electoral con Bendodo como director de campaña Loles López, Juanma Moreno, Elías Bendodo y Fátima Báñez, ayer en Sevilla. :: sur Juanma Moreno insta a los cuadros a reponerse del luto por la pérdida del Gobierno y a trabajar para unas autonómicas con el horizonte en otoño MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA. Sábado, 9 junio 2018, 00:02

El PP andaluz ha echado a rodar la maquinaria electoral de las autonómicas y municipales con Elías Bendodo, presidente del partido en Málaga, como director de campaña. En un comité ejecutivo autonómico del PP celebrado ayer en Sevilla, su líder y candidato a la Junta, Juanma Moreno, anunció el nombramiento de Bendodo e instó a los cuadros del partido a no seguir en el luto y dejar de lamerse las heridas por la pérdida del Gobierno de la nación para pasar a la acción y trabajar cara a las primeras elecciones en el calendario, las andaluzas. Moreno quiere que su partido trabaje con el horizonte de las autonómicas en otoño, aunque la fecha, que debe decidir la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no se conoce aún. Hasta ahora Díaz sostiene que agotará la legislatura, por lo que no tocarían hasta marzo de 2019.

La primera reunión del comité ejecutivo andaluz tras la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy y la pérdida del Gobierno se celebró en un ambiente de claro desánimo. El encuentro sirvió de reconocimiento y agradecimiento a la figura y el legado de Mariano Rajoy. Moreno defendió tanto su labor como la del Gobierno en presencia de los exministros Juan Ignacio Zoido y Fátima Báñez, el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, y el vicesecretario de Política Territorial, Javier Arenas. Todos con caras de resignación.

El dirigente reconoció el mal momento del partido por el revés de la moción de censura y la ola de entusiasmo hacia el nuevo Gobierno de Sánchez, pero también quiso transmitir que hay que reponerse para volver a ganar porque el PP es un partido «curtido en la adversidad». «No vamos a hincar la rodilla por una zancadilla traicionera», dijo. «Nos han intentado matar en términos políticos muchas veces y siempre hemos salido fortalecidos», añadió.

Moreno transmitió la importancia que para remontar tendrán las elecciones andaluzas, por lo que animó a conseguir «una gran victoria». El dirigente del PP andaluz admite que para afrontar estas elecciones y las municipales el partido necesita una buena dosis de ánimo para rearmar a las bases. Es la tarea que encomienda a Elías Bendodo, un dirigente de su máxima confianza, que siempre le ha acompañado en su periplo andaluz y que ha demostrado saber ganar elecciones, ya que Málaga es una de las provincias con mayor aportación de votos al PP en todas las elecciones, incluidas las generales.

Bendodo, portavoz del PP, vuelve a la primera línea del partido en el ámbito andaluz. En la coordinación de la campaña estará acompañado como adjunto por el senador Toni Martín, vicesecretario de Organización del PP-A, también curtido en campañas electorales.

Moreno ya confió a otro presidente provincial del PP, el de Granada, Sebastián Pérez, la coordinación de la campaña electoral de las pasadas elecciones generales en Andalucía. El PP ganó aquellas elecciones en esta comunidad, pero dos años después las encuestas advertían -hasta el cataclismo con la moción de Sánchez- de un auge de Ciudadanos a costa de su electorado.

La nueva situación política con el PSOE en La Moncloa abre otras posibilidades. En el PP andaluz sopesan que Díaz puede convocar las elecciones en otoño para aprovechar la debilidad de los populares (con un congreso de refundación en julio) y el efecto champán del Gobierno de Pedro Sánchez antes de que la espuma baje por la dificultad de gobernar sin apoyo parlamentario. También tienen en cuenta la crisis interna de Podemos en Andalucía para empezar con todos los preparativos por si Díaz disuelve el Parlamento antes de que acabe el verano para unas elecciones en otoño.