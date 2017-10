Podemos ve rechazada su propuesta para reducir los sueldos de los diputados andaluces Teresa Rodríguez, camino de la tribuna pasa por delante de la bancada del PSOE / SUR «Déjenme cobrar menos», afirma Teresa Rodríguez, quien en un vídeo reconoce percibir 5.617 euros mensuales, más que la presidenta de la Junta MARIA DOLORES TORTOSA Jueves, 5 octubre 2017, 01:48

Podemos vio rechazada ayer tarde su propuesta para abordar una reforma del Reglamento del Parlamento andaluz que permitiera una reducción o ajuste de los ingresos de los 109 diputados autonómicos. PSOE, PP y Ciudadanos votaron en contra de la toma en consideración de la iniciativa, que tacharon de demagoga, mientras que IU sí respaldó el debate, aunque puntualizó discrepar de los datos y la solución que Teresa Rodríguez defendió en la tribuna de la Cámara.

La portavoz de Podemos propone ajustar y que se justifique la actual retribución en concepto de indemnizaciones a los diputados porque considera que en realidad constituyen «sobresueldos» y que se reduzca el dinero de las cesantías para acabar con lo que llamó «privilegios» de la clase política, a los que atribuye la desafección ciudadana hacia ellos.

Los diputados andaluces tienen un sueldo fijo de 3.040,38 euros brutos al mes, pero casi nadie en el Parlamento cobra solo esta cantidad, ya que hay una variable de incentivos en función de la responsabilidad que tengan por presidir o asistir a una comisión, por ser portavoz o miembro de la Mesa del Parlamento. Además cada diputado recibe también indemnizaciones por desplazamiento que varían según la provincia de procedencia en torno a 200 euros semanales. Según Rodríguez, los parlamentarios suman de 1.000 a 2.500 euros al mes «sin necesidad de justificarlos».

Rodríguez propone que estas indemnizaciones no se cobren como ahora en meses sin actividad parlamentaria como enero y agosto, que se ajusten las dietas a las de los empleados públicos y, como estos han de hacer, se justifiquen. También propone que se «fiche» en las comisiones para que solo se cobre por las que se asistan y se adapte las cesantías al máximo por desempleo, 1.400 euros.

El debate fue muy agrio y desveló una gran paradoja, el de que Teresa Rodríguez es de los diputados que más cobran en el Parlamento y, como le recordó la diputada del PSOE, Ángeles Ferris, más que la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Fue la propia Teresa Rodríguez la que desvela en un vídeo que percibe 5.617 euros brutos al mes, desglosando estos según lo antes dicho, aunque no habla de los trienios como profesora que también percibe como todos los diputados que son docentes. «¡Dejénme cobrar menos!», estalló en la tribuna del Parlamento después de recibir una tanda de reproches por los representantes de los demás partidos.

«Lo suyo es pura hipocresía, no ha ido a la última reunión de la Junta de Portavoces pero no ha renunciado a las remuneración», le espetó la diputada socialista. «Es una mezquindad defender una iniciativa para atacar y denigrar a la Cámara. Si hay que hacer una modificación del reglamento se hace, pero no se hace a las bravas, sin consensuar con nadie y sin atender a la mínima cortesía parlamentaria», le dijo la portavoz del PP, Carmen Crespo.

«Es populista, además de demagógica, porque ustedes podían haber renunciado a sus retribuciones, pero cobran y callan», reprochó el diputado de C’s, Julio Ruiz. «Es necesario el mayor rigor posible a la hora de aclarar cuáles son las retribuciones», anotó Castro.