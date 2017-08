Podemos insistirá en limitar dietas y cesantías en el Parlamento andaluz Esperanza Gómez. :: sur La indemnización actual a un diputado tras dejar el escaño puede triplicar el tope máximo de la prestación por desempleo de un parado MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA. Jueves, 31 agosto 2017, 00:45

Podemos insistirá en que el Parlamento andaluz reforme su reglamento para limitar las indemnizaciones que reciben los diputados en complementos, dietas y cesantías tras abandonar su escaño. La portavoz adjunta de esta formación, Esperanza Gómez, informó ayer a preguntas de este periódico que su grupo confía en que la propuesta, registrada el pasado 22 de junio, llegue a debatirse en septiembre una vez reanudada la actividad parlamentaria. La iniciativa de Podemos, que por ahora solo cuenta con el respaldo de Izquierda Unida, quedó fuera de la agenda parlamentaria en julio, como pretendió este grupo sin éxito al no respaldar su trámite PSOE, PP y Ciudadanos.

En ese momento la propuesta volvía a poner el foco, un verano más, en las indemnizaciones que los diputados reciben por diferentes conceptos, incluido por el desplazamiento desde su ciudad de residencia, y que siguen percibiendo incluso en agosto, mes inhábil salvo para los miembros de la Diputación Permanente. Esta se reunirá hoy por primera y última vez en todo agosto. Pese a no tener actividad parlamentaria, los diputados han seguido cobrando complementos por asistencia a comisiones desde 177 a 495,9 euros, según el puesto que desempeñen en las mismas. También han recibido dietas de desplazamiento y manutención desde 800 a 2000 euros según la distancia con Sevilla, sede del Parlamento, con la provincia de origen.

En teoría todos los diputados son iguales al ser elegidos por los ciudadanos en las urnas. Por ello la Cámara fija un sueldo a cada uno de los 109 parlamentarios con dedicación exclusiva de 3.050, 49 euros brutos mensuales. Sin embargo no todos cobran lo mismo y no solo por las dietas de desplazamiento o por la participación en comisiones. El Parlamento funciona de forma piramidal, como el 'staff' de una empresa. De esta forma se fijan complementos para cada rango, siendo el del presidente de la Cámara el más alto (1.552,7 euros mensuales), seguido de los de los vicepresidentes de la Mesa y portavoces de los grupos (1.246 euros mensuales). Entre unos conceptos y otros hay diputados que a su sueldo base de 3.000 euros pueden llegar a sumar 2.500 euros mensuales.

Pasado el verano Podemos no quiere que la polémica sobre los emolumentos de los diputados quede en el olvido. El partido morado intentará que se debata una iniciativa en la que se insta a cierta cordura en las retribuciones de los diputados de acuerdo con el nivel de vida y salarios medios en Andalucía. Podemos no propone suprimir los complementos e indemnizaciones, sino que estos se paguen de forma justificada. De esta manera los diputados deberían acreditar, mediante el mismo control que se realiza a los empleados del Parlamento, que realizan la actividad por la que cobran un desplazamiento, dieta o asistencia a comisiones. Incluye una rebaja de las indemnizaciones por dieta para equipararlas a las de los trabajadores de la Junta de Andalucía por los mismos conceptos y que estas se justifiquen con las facturas correspondientes.

Podemos también denunció este verano que hay dos comisiones que no se han reunido en los dos años de legislatura, la de Desarrollo Estatuario y la de Financiación de los Partidos Políticos, a las que llama 'comisiones fantasma'. Según Podemos, tres diputadas del PP y dos del PSOE han cobrado, no obstante, los complementos de hasta 495,9 euros mensuales por una actividad que no han desarrollado y que sumaron más de 32.000 euros desde el comienzo de la legislatura en abril de 2015.

Cesantías

La iniciativa recoge también la asimilación de la actual cesantía que cobran los diputados al dejar su escaño a la indemnización por desempleo que cobra la ciudadanía en general.

En la actualidad el tope máximo de la prestación por desempleo en España es de 1.411 euros mensuales (de 1.397,8 euros hasta julio) durante seis meses, reduciéndose dicha cantidad en los siguientes. El Parlamento andaluz aplica indemnizaciones de casi el triple de esta cantidad, en función del tiempo y puesto desempeñado por el diputado. La última aprobada a un ex parlamentario socialista fue de 47.632 euros en el periodo de 11 meses, 4.437 euros mensuales.