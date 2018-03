Podemos Andalucía sigue con sus planes de crear una marca propia para las municipales al margen de la dirección estatal Teresa Rodríguez. / Efe Desde la formación niegan que esta medida suponga un enfrentamiento entre Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias EUROPA PRESS Lunes, 12 marzo 2018, 21:27

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha asegurado este lunes que esta formación no va a imponer ni la marca Podemos ni ninguna otra a las candidaturas municipales con las que vienen trabajando desde las últimas elecciones locales y de cara a la próxima cita con las urnas, así como ha abogado por priorizar antes que las marcas la construcción del "sujeto político".

"Nos preocupa más que las marcas el proceso que abrimos para que en 2019 haya una papeleta en cada municipio andaluz que represente una política que sea un muro frente al PP y a Cs, y una alternativa al PSOE-A", ha dicho Pérez Ganfornina en rueda de prensa, todo después de que el Consejo Ciudadano Andaluz (CCA) aprobara el viernes crear una herramienta que ofrezca garantías jurídicas para que las candidaturas municipalistas que no pudieron presentarse a las anteriores elecciones municipales con una marca común lo hagan en las próximas de 2019.

En este sentido, el dirigente andaluz ha garantizado que la creación de esta marca no afecta de ninguna forma a la consulta que ha anunciado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para que las bases del partido decidan si quieren que la marca Podemos aparezca por regla general en el nombre de las candidaturas para las europeas, autonómicas y municipales de 2015.

Pérez Ganfornina ha explicado que ambos procesos son "complementarios", y ha asegurado que Podemos Andalucía va organizar la consulta impulsada por Iglesias con todos sus medios "para que haya una participación lo más elevada y democrática posible".

No obstante, ha garantizado que desde Andalucía "no vamos a imponer la marca Podemos ni la que aprobamos en Málaga a nadie", mientras ha insistido en que este planteamiento "no es contradictorio" con lo que plantea la dirección estatal ya que, según ha concretado el secretario de Comunicación, "la tercera pregunta de la consulta planteada por Iglesias habla de lo que dice Teresa Rodríguez, que el trabajo consolidado que haya en el territorio se tiene que respetar".

Y precisamente por eso el CCA mantuvo el viernes un encuentro con candidaturas municipales que llevan trabajando desde las últimas municipales, porque "hay que hacer una propuesta coherente con el respeto a ese trabajo" y "con dar garantía" para llegar al 2019 sin dar incertidumbre a estas candidaturas.

Por ello, el CCA aprobó crear una marca, aunque no hay establecido unos plazos para hacerlo, algo que es "complementario" a la consulta planteada por Iglesias y que la dirección estatal "conoce". "El órgano andaluz aprobó su hoja de ruta y éste es un elemento más dentro de la estrategia municipalista para el 2019", ha agregado.

El objetivo es, como ha explicado Pérez Ganfornina, que las candidaturas municipales no se tengan que preocupar por improvisar una u otra marca como ocurrió en el 2015, sino que "la preocupación tiene que ser cómo construimos un sujeto político que haga frente a la derecha y sea alternativa al PSOE-A". "Nos preocupa más el proceso que las marcas", ha insistido.

Sin discrepancias

Con todo, Pérez Ganfornina ha negado que esta circunstancia haya supuesto un enfrentamiento entre Iglesias y Rodríguez, sino que se enmarca en el debate que Podemos está afrontando sobre "cómo construimos el proceso que llega al próximo ciclo electoral".

"Es normal la consulta que se hace y facilitaremos los medios para que participe cuanta más gente mejor, pero otro debate es cómo construimos la candidatura, la candidatura no es sólo el nombre, son muchas más cosas, al menos para Podemos Andalucía, por eso el viernes nos vimos en Málaga con muchos compañeros, por eso vamos a seguir trabajando a nivel municipal", ha afirmado el portavoz andaluz.

Municipales y autonómicas

Y en la misma línea, Pérez Ganfornina ha explicado que la intención de la dirección de Teresa Rodríguez es que exista un trabajo "coherente" entre lo municipal y lo andaluz, pues son dos planos que "se retroalimentan".

"Lo que hacemos en un ayuntamiento repercute con respecto a lo que los andaluces piensan qué es Podemos de cara a las autonómicas, no podemos decir que vamos a hacer muro a las políticas del PP y luego favorecer sus políticas a nivel local, eso no es coherente ni lo que necesita Andalucía", ha señalado antes de incidir en que el trabajo programático y las negociaciones para la confluencia con IULV-CA "siguen" adelante.