El PP-A da plazo hasta el viernes para un pacto de Presupuestos L.G.-S. Jueves, 19 octubre 2017, 00:29

sevilla. El PP andaluz volvió ayer a mostrarse dispuesto a no presentar enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018 y desveló que dirigentes del partido han mantenido en estos días una reunión con el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, volvió ayer a realizar esta oferta, aunque con condiciones: «Siempre y cuando el PSOE demuestre que su disposición al diálogo para el acuerdo es sincero», dijo, y que el PSOE fije «día y hora» para una reunión entre ambos partidos antes del viernes a mediodía, cuando vence el plazo para presentar dicha enmienda. Jiménez Barrios manifestó ayer que el Ejecutivo andaluz está dispuesto a a sentarse a dialogar con el PP-A, aunque confía en que esa formación no haga un «paripé», dijo ante la comisión parlamentaria donde dio cuenta de los presupuestos de su Consejería.

No obstante, en medios del Gobierno no se da mucha opción a este pacto y se considera que la propuesta del PP-A es un farol. Consideran también que «no es serio radiar» una reunión en la que se habló de muchas más cosas, no sólo de Presupuestos, y en la que estuvieron con JIménez Barrios el portavoz Mario Jiménez, y por el PP Loles López y la protavoz Carmen Crespo.

Los socialistas han requerido al PP-A que no presente enmienda a la totalidad para luego negociar enmiendas parciales en el trámite parlamentario. La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, dejó la puerta abierta al acuerdo, en declaraciones que recoge la agencia Europa Press, y consideró «un gesto» que el PP-A esté dispuesto a no presentar enmienda a la totalidad al Presupuesto de la Junta para 2018 y apostar por el diálogo con los socialistas para intentar contribuir a «mejorar» las cuentas públicas del próximo año.

Loles López compareció ayer para realizar públicamente de nuevo esta oferta y recordó que ya la formuló Juanma Moreno, para celebrar que el PSOE «se haya dado cuenta de que Juanma Moreno tenía razón al pedir diálogo, acuerdo y consenso».

La secretaria general del PP-A pidió asimismo que los Presupuestos de la Junta «hagan una apuesta clara por el Empleo y el Estado del Bienestar».