El Parlamento defenderá hoy el orden constitucional con el respaldo del PSOE andaluz Juan Marín. / EFE Ciudadanos está dispuesto a introducir enmiendas de los socialistas, aunque Ferraz insiste en que se incluya una relativa al diálogo MARIA DOLORES TORTOSA y AGENCIAS Jueves, 28 septiembre 2017, 10:12

sevilla. El Parlamento andaluz debatirá hoy una iniciativa de Ciudadanos (Cs) en defensa del Estado de Derecho desde Andalucía y sobre el apoyo institucional a las actuaciones del Gobierno central para que no se celebre el referéndum del domingo en Cataluña en aplicación de la legalidad. Para que salga adelante esta iniciativa es imprescindible que el PSOE no vote en contra como sí hizo en el Congreso. Los socialistas andaluces no lo harán, según ha podido saber este periódico, aunque Ciudadanos no admita una enmienda relativa al diálogo de todas las fuerzas políticas incluidas las secesionistas como reclama la dirección nacional del PSOE.

El portavoz de C's, Juan Marín, ya dijo ayer que su formación acepta las dos enmiendas presentadas por el PSOE andaluz, en las que se expresa el apoyo a los alcaldes y ciudadanos de Cataluña, en especial a los de origen andaluz; y también se reconoce el papel de las comunidades autónomas en «defensa de los derechos y deberes constitucionales». Susana Díaz, quien ayer siguió sin desvelar qué votará el grupo socialista, reiteró que las comunidades autónomas «somos Estado», por lo que «como parte del Estado siempre defenderé la legalidad».

Desde Ferraz, altos cargos de la dirección reconocieron a Europa Press que las enmiendas del PSOE andaluz no les satisfacen porque, aunque incluyen el apoyo a los alcaldes no independentistas -la mayoría pertenecen al PSC- no incorpora la defensa del diálogo como vía de solución a la crisis catalana.

Tanto el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, como el portavoz parlamentario en la Cámara autonómica, Mario Jiménez, han estado en contacto con Ferraz durante los últimos días para llegar a un acuerdo que permita al grupo socialista respaldar la proposición no de ley de Ciudadanos en el Parlamento andaluz sin provocar por ello que parezca un conflicto orgánicos del PSOE. «Vamos a trabajar por que haya el máximo acuerdo a una posición que signifique que el Parlamento de Andalucía respalda las instituciones del Estado en la defensa del orden constitucional», dijo Mario Jiménez.

Mientras, ayer el comité ejecutivo de la CEA hizo público su «compromiso firme con la Constitución, con la unidad de España y el íntegro respeto al orden democrático» y aboga por «cuantas acciones correspondan para mantener el cumplimiento de la ley».