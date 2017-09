El Parlamento andaluz respalda al Gobierno para impedir el referéndum en Cataluña gracias al voto del PSOE Susana Díaz, hoy en el Parlamento andaluz / Agencias Los socialistas habían buscado una fórmula para no contrariar a Ferraz apelando al diálogo, pero Podemos lo ha impedido MARIA DOLORES TORTOSA Jueves, 28 septiembre 2017, 18:49

El Parlamento andaluz ha aprobado esta tarde la iniciativa de Ciudadanos de respaldo al Gobierno de la Nación y al poder judicial para impedir el referéndum ilegal de Cataluña este domingo con el voto de los socialistas y de la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz. La proposición no de ley instaba a la Junta a respaldar al Gobierno, el Tribunal Constitucional, jueces y fiscales “en defensa de la legalidad democrática en Cataluña y en aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum de secesión en Cataluña, convocado po la Generalitat y declarado inconstitucional”. Ha contado con 88 votos a favor del PSOE, PP y C's; y 20 en contra de Podemos e Izquierda Unida.

Susana Díaz ya lo había advertido varias veces esta semana y esta mañana lo volvió a repetir en la sesión de control: “Andalucía va a estar en la defensa del Estado de derecho, la ley y la Constitución". Aún así, el PSOE andaluz había buscado una fórmula para no contrariar a Pedro Sánchez, que ordenó votar en contra de la iniciativa en el Congreso al no aceptar C's una enmienda apelando al diálogo. Podemos ha impedido que esta prospere. El PSOE había añadido dos enmiendas in voce esta mañana, una de las cuales iba en la misma línea que este partido defendió en el Congreso, pero que C's rechazó, y dice textualmente: “El Parlamento de Andalucía apuesta por el entendimiento institucional para la resolución de los problemas políticos una vez garantizado el cumplimiento estricto de la ley y el respeto a nuestro ordenamiento constitucional”.

El reglamento de la Cámara andaluza obliga que todos los grupos acepten que una enmienda in voce pueda votarse. Podemos ha impedido que se votara la citada enmienda y otra también del PSOE en la que se añadía el respaldo a “todas las instituciones del Estado”, además del Gobierno. El partido morado ha justificado la negativa porque C's impidió en el anterior Pleno que una enmienda suya pudiera votarse.

La “triquiñuela” de Podemos, según la expresión de Juan Marín, portavoz de Ciudadanos, no ha hecho desistir al PSOE de su voto en apoyo de la iniciativa con el texto original, pese a que Ferraz ha desautorizado que se respaldase, según fuentes de la dirección socialista.