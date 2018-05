Obispos del Sur solicitará que se ejecute la sentencia que obliga a dos horas de Religión Obispos y Junta de Andalucía discrepan por las horas de Religión en los colegios. / Efe Educación podría recurrir la decisión del TSJA, que se ha basado en un defecto formal, o bien dictar una nueva orden siguiendo el trámite de información pública adecuado FRANCISCO GUTIÉRREZ Jueves, 31 mayo 2018, 00:42

Los Obispos del Sur van a solicitar la ejecución de la sentencia del TSJA que ha declarado nula la orden de la Consejería de Educación por la que se desarrollaba el currículo de Primaria y que dejaba la asignatura de Religión en una sesión semanal de 45 minutos. Así lo aseguró el secretario técnico de la asamblea de obispos andaluces, Rafael Rich. Esto supondría volver a los horarios anteriores a los establecidos por la orden ahora anulada por el TSJA, es decir, dos sesiones semanales de 45 minutos.

Pero recuperar las dos horas de Religión a la semana no está aún nada claro, según reconoció Rafael Rich. Por una parte, porque la Consejería de Educación puede recurrir la sentencia del TSJA ante el Supremo. Y, en segundo lugar, porque podría dictar una nueva orden que no incurra en el defecto formal que ha llevado a la anulación de la de 2015. Y es que, como reconoce el secretario técnico de Obispos del Sur, la sentencia no entra en el fondo del asunto, y se queda en un aspecto formal, la indefensión que se les causó durante el trámite de información pública, porque se les envió la información a una dirección que no es la habitual de la asamblea de los obispos andaluces, un «error o negligencia», según Rich, que descarta intencionalidad política de los responsables de la Junta: conociendo las intenciones de Educación por las declaraciones del propio exconsejero, les sorprendió que no se les diera traslado en el obligado trámite de información pública.

La modificación de los horarios fue consecuencia de la aplicación de la LOMCE. La ley educativa fijaba las horas de las asignaturas troncales, y dejaba el de las asignaturas específicas (Religión, Educación Física o Valores Cívicos), a criterio de las respectivas comunidades. Andalucía, en la orden de marzo de 2015, fijó un mínimo de una sesión semanal en el caso de Religión, aunque facultaba a los directores a fijar dos sesiones. Pero Obispos del Sur no tiene cuantificados cuántos colegios dan una o dos sesiones.

También en Secundaria

Los problemas con las horas de Religión no son exclusivos de la etapa de Primaria. La orden de la Consejería de Educación de julio de 2016 que desarrollaba el currículo de Secundaria redujo de dos a una sesión semanal en tercero de ESO (en el resto de cursos se impartía una sesión). El TSJA ya ha dado la razón a un sindicato que interpuso recurso contra esa orden, la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales. Apreció defecto de forma, también por falta de la preceptiva audiencia pública de los interesados, en su caso la asociación de profesores. Obispos del Sur también recurrió esta orden, aunque en su caso aún no ha habido pronunciamiento del TSJA.