Moreno: «Díaz debería también buscar una sola voz en el PSOE sobre financiación»

Los grupos políticos avanzaron ayer sus posiciones ante la reunión que el próximo lunes mantendrán sus líderes con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre financiación autonómica. Al respecto el presidente del PP-A, Juanma Moreno, instó a Díaz a «buscar una voz única» en el seno de su propio partido, en el que, añadió, hay posiciones distintas en Cataluña y Comunidad Valenciana que no tienen nada que ver con la suya. «Que no nos engañe, lo que tiene que hacer no es buscar una voz única en Andalucía, sino una voz única en el PSOE», aseveró. Moreno acudirá con voluntad de diálogo y negociación, añadió.

Preguntado sobre las posiciones distintas del PSOE, el portavoz de este partido en Andalucía, Mario Jiménez respondió: «Estoy convencido de que el PSOE va a defender un modelo que garantice la igualdad de todos los ciudadanos hayan nacido donde hayan nacido». Jiménez pidió «altura de miras» a los partidos y reiteró el criterio poblacional y el aumento de recursos como propuestas socialistas.

Teresa Rodríguez prepara las suyas con la portavoz de temas económicos de Podemos, Carmen Lizárraga, aunque su portavoz adjunta, Esperanza Gómez, no quiso avanzar nada todavía. Sí lo hizo Juan Marín (C's), quien defiende el aumento de recursos, el criterio poblacional y la armonización fiscal. Elena Cortés (IU) avanzó que Antonio Maíllo reclamará un modelo que aborde la financiación autonómica y la local de forma conjunta y una reforma global del sistema fiscal.