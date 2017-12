Moreno denuncia «opacidad» en el acuerdo para la jornada de los funcionarios SUR Jueves, 28 diciembre 2017, 00:35

sevilla. Al día siguiente de que el Gobierno andaluz aprobara el plan acordado con los sindicatos en la Mesa de Negociación Común de la Función Pública para cumplir la jornada de 37,5 horas semanales, manteniendo a la vez las 35 horas presenciales tumbadas por el Tribunal Constitucional, el presidente del PP-A, Juanma Moreno criticó ayer la «opacidad» del acuerdo. La Consejería de Hacienda tiene pendiente dar a conocer el catálogo de tareas que se podrán imputar en las 2,5 horas semanales no presenciales y que pondrá sobre la mesa el 8 de enero, cuando comience a ser operativo.

Moreno, que no aludió a la posibilidad de que la Junta sortee al Tribunal Constitucional con este plan, que mantiene de facto las 35 horas derogadas, lo que fue la principal preocupación del Ejecutivo andaluz y que motivó el aplzamiento en una semana del acuerdo aprobado, centró sus críticas en la falta de «transparencia» del acuerdo y demandó al Ejecutivo andaluz «seguridad jurídica» y que no use a la función pública como «arma arrojadiza» contra el Gobierno central.

Moreno, que ayer estuvo en Jaén para demandar un Pacto por la provincia que resuelva los problemas y se lleven a cabo las infraestructuras pendientes, mostró sus reservas ante el acuerdo firmado por la Consejería de Hacienda y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, en la Mesa General de Negociación Común.

«Lo primero que tengo que lamentar es la enorme opacidad que hay en torno a ese acuerdo. A día de hoy el principal partido de la oposición no tenemos un conocimiento detallado de cómo se ha materializado desde el punto de vista administrativo y jurídico», dijo. Por tanto, dijo que es «fundamental» que haya transparencia y seguridad jurídica para los funcionarios. Si no la hay, agregó, «terminarán pagándolo los funcionarios».

El líder del PP-A reclamó también al Ejecutivo andaluz que «no busque confrontación con el Gobierno de España y no utilice más a la función pública y los funcionarios andaluces como arma arrojadiza para la bronca política a la que tiene acostumbrados el socialismo en Andalucía».

A pesar de todo ello, Juanma Moreno ofreció «mano tendida por parte del PP andaluz, del Gobierno porque así lo ha manifestado el propio ministro y lo que se trata es de buscar acuerdos que sean satisfactorios para la función pública andaluza, que tengan seguridad jurídica y que no suponga un mesnocabo de los servicios públicos», dijo.