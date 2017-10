Moreno avanza que el PP se opondrá al Presupuesto que el Gobierno aprueba hoy Juanma Moreno, atiende ayer a los periodistas. / E. P. «Si cada vez que hacemos un ofrecimiento al diálogo se nos menosprecia, es difícil el poder abstenernos», afirma el presidente del PP andaluz MARIA DOLORES TORTOSA Martes, 10 octubre 2017, 01:30

El Consejo de Gobierno aprueba hoy el proyecto de ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía que Susana Díaz ha pactado con Ciudadanos para el ejercicio 2018 y que incluirá una importante inyección (500 millones de euros) a la sanidad pública y a educación.

La presidenta ya anunció que serán unas cuentas expansivas, con un crecimiento parecido al que se espera de la economía andaluza, en torno a un 3%. La Junta recuperará la inversión en infraestructuras distintas a los metros. En gasto cuenta con el gancho de de la gratuidad de las matrículas universitarias a quienes aprueben y no tengan beca, el compromiso de que ningún empleado público cobre menos de mil euros de salario e incrementos a las partidas sociales, renta básica y dependencia. En ingresos la Junta prescindirá de algo más de 90 millones de euros al aplicar una nueva rebaja al impuesto de sucesiones, en concreto estarán exentos de su pago los familiares directos en herencias de hasta un millón de euros. Con el apoyo de los ocho diputados naranja al PSOE le bastará para pasar su admisión a trámite en el Parlamento, el primer paso para su aprobación. ¿Qué harán los demás partidos?

«Díaz hace lo correcto, pero me gustaría que diera un pasito más» Juanma Moreno leyó ayer un comunicado del comité de dirección del PP andaluz en el que reivindica el espíritu del 8 de octubre subrayando el antes y después en el conflicto de Cataluña tras la manifestación en Barcelona de las personas en contra de la independencia. Destacó que allí hubo personas de diferentes ideologías con el denominador común de estar a favor de la unidad de España. Preguntado si considera correcta la posición de Susana Díaz sobre la cuestión catalana, Moreno respondió a los periodistas que en cuanto a la unidad de España, la concordia y el respeto al marco de convivencia, la presidenta andaluza «está haciendo lo correcto», aunque añadió que le gustaría que fuese «un pasito más adelante». El líder del PP andaluzno concretó en qué sentido debía la presidenta dar un paso más sobre el tema catalán y se mostró un tanto enigmático. Dijo que en Andalucía «debemos sumar para dar ejemplo a nuestros compatriotas». El PSOEandaluz desmintió ayer de forma rotunda que Susana Díaz negociara o conversara con Mariano Rajoy al margen de su secretario general, Pedro Sánchez, como algunas informaciones apuntaron.

Juanma Moreno, líder del PP andaluz, dijo ayer estar dispuesto a que sus 33 diputados se abstuvieran en la votación, pero como condición puso que el PSOE aceptara el diálogo con el PP sobre las cuentas y que el documento que hoy presentará la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, incluyera algunas de las medidas fiscales que los populares defienden, entre ellas la subvención al impuesto de sucesiones en un 99%. Esto no va a ocurrir, por lo que Moreno dejó entrever con claridad que su grupo presentará una enmienda a la totalidad de las cuentas andaluzas. «Si cada vez que hacemos un ofrecimiento es despachado con el desprecio más absoluto, nos pone francamente difícil el poder abstenernos», afirmó. Es decir, el PP se opondrá a su primer trámite en el Parlamento. Después, presentará enmiendas «como hemos hecho siempre», anotó.

Visiones distintas con C’s

Moreno, que el pasado martes se reunió con Juan Marín, dijo que el portavoz andaluz de Ciudadanos y él «tenemos visiones distintas» de cómo debe ser el Presupuesto de la Junta para «calmar» las quejas por el funcionamiento, en su opinión, nefasto, de la gestión sanitaria, las políticas activas de empleo y la dinamización de la economía. Moreno intuye por los datos ya filtrados del Presupuesto que este será «continuista» y no servirá para aprovechar el crecimiento de la economía española ni para mejorar los servicios de la administración andaluza.

En lo que más incidió Moreno fue en la falta de diálogo del Gobierno de Susana Díaz con los demás partidos de la oposición, salvo con Ciudadanos. Moreno lamentó que el PSOE no haya respondido a su oferta de diálogo en pactos como la educación, la sanidad o el agua. «Soy un hombre en este sentido optimista, he hecho numerosas ofertas de entendimiento sobre los problemas de Andalucía, pero siempre he recibido desprecio por parte del PSOE».

El líder del PP-A admite que no están en su mano las candidaturas a las alcaldías de las capitales El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, admitió ayer que no está del todo en su mano las candidaturas a las alcaldías de las capitales andaluzas. Respondió, a preguntas de los periodistas, que orgánicamente en la decisión también pesa la dirección nacional del PP, ahora volcada en el conflicto de Cataluña. Moreno había propuesto que desde septiembre a enero fueran designándose de manera oficial los candidatos a las alcaldías de forma escalonada, de municipios de menos habitantes a más. Su objetivo es que tuvieran tiempo aquellos candidatos que no son alcaldes para preparar con tiempo las elecciones de mayo de 2019. Sin embargo, Moreno reconoció que el calendario se retrasa por la cuestión catalana. Aún así, mantiene que el «mapa de candidatos» que dependen de la dirección regional, municipios de más de 20.000 habitantes, debe quedar listo antes de final de diciembre. Añadió que para esa fecha confía en que estén designados todos los alcaldables con la excepción de los de las capitales de provincia. Moreno reconoció que en los candidatos de las capitales debe contar con el visto bueno de la dirección nacional, en concreto del coordinador general, Fernando Martínez Maíllo. Moreno afronta por primera vez un cambio de candidatos en las alcaldías de las capitales, ya que los de las pasadas elecciones generales todos eran alcaldes y repitieron como cabezas de lista. El PPsolo gobierna ahora en tres, Málaga, Jaén y Almería. Los candidatos de estas dos últimas serán sus actuales alcaldes, Francisco Javier Márquez y Ramón Fernández Pacheco, respectivamente, que sustituyeron hace un año a los de las pasadas elecciones, Enrique Fernández de Moya (Jaén) y Luis Rogelio Rodríguez Comendador (Almería). En Málaga se había contemplado un relevo igual, para que Elías Bendodo tuviera rodaje como alcalde antes de las elecciones, pero el actual regidor, Francisco de la Torre, expresó su intención de agotar la legislatura. En ninguna de estas tres capitales parece haber dudas sobre los candidatos. La gran preocupación para Moreno es Sevilla, donde Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, no repetirá como candidato. Quién más suena a sustituirle es José Luis Sanz, quien fue su rival para liderar el PP andaluz. La división en Sevilla entre partidarios de Arenas y Cospedal dificulta una candidatura de consenso. Moreno por ahora no ha señalado a nadie, pero la pasada semana acudió a la elección de Sanz como presidente local de Tomares.

El número dos del PSOE andaluz, Juan Cornejo, recriminó a Moreno que siempre hable de diálogo y ponga como condición la supresión casi total del impuesto de sucesiones. «Eso ya está resuelto», dijo en alusión al acuerdo con C’s. Cornejo destacó la «estabilidad política» en el actual panorama nacional como la mejor consecuencia del Presupuesto que se aprueba hoy. Subrayó también que habrá una dotación de unos 200 millones para la renta mínima de inserción social, de la que se beneficiarán unos 42.500 hogares.

Podemos también insinuó su rechazo a las cuentas andaluzas, que, en contra de lo que dice el PSOE, considera que generará incertidumbre por la situación de Cataluña y porque el Presupuesto estatal se prorrogará, según apuntó el responsable de Comunicación del partido, Pablo Pérez.