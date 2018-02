Moreno asegura que habrá acuerdo sobre financiación y no «caerá en la trampa» de Díaz SUR Viernes, 9 febrero 2018, 01:14

sevilla. El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, está dispuesto a alcanzar un pacto sobre financiación autonómica, aunque está seguro de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, es quien «no quiere llegar a un acuerdo con el PP-A, porque sólo quiere la confrontación de cara a las próximas elecciones».

Durante una visita a una adociación empresarial, Moreno añadió que «ese es el problema, que la señora Díaz no quiere llegar a un acuerdo, pero el PP no va a ser un obstáculo». Y agregó : «si la señora Díaz y el PSOE quieren un acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo. No vamos a caer en la trampa del PSOE, que busca aislar al PP- A. Si Susana Díaz quiere un acuerdo, que sepa ya que tendrá un acuerdo, no va a tener ningún problema con el PP Andaluz», recalcó.

Moreno defendió la reunión «de partido» de barones regionales convocada por Rajoy yapuntó que «me gustaría que el PSOE hiciese lo mismo». En el PP «mis compañeros de Galicia o Baleares no defienden exactamente lo mismo que yo», dijo, y se preguntó si Sánchez no puede reunir a sus barones o si el PSOE andaluz no quiere reunirse con él porque sigue abierta la herida de las primarias». Moreno aseguró que «yo voy a defender a Andalucía por encima de cualquier otra cosa, choque con quien choque».