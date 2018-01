Moreno arranca el año político como si hubiera elecciones andaluzas Juanma Moreno y Fátima Báñez, ayer en Sevilla . / E. P. Da instrucciones a su partido para trabajarlas candidaturas comosi hubiera adelanto porque «no me fíode Susana Díaz» MARIA DOLORES TORTOSA Martes, 9 enero 2018, 00:34

Juanma Moreno ha decidido configurar su agenda del año como si hubiera elecciones andaluzas la vista. Así lo manifestó ayer a la junta directiva del PP andaluz, a la que dio instrucciones de preparar las candidaturas en todas las provincias para las autonómicas y para las municipales.

Las dos tocan en 2019. Las municipales serán incluso más tarde de mayo, cuando se cumplen, ya que podrían coincidir con las europeas y estas se celebrarían la primera semana de junio. Las autonómicas tocan en marzo de 2019, pero Moreno insistió ayer en que Díaz las va a adelantar a otoño de este año.

Una aseveración ante la que sonríen los socialistas andaluces. ¿Con qué interés?, se preguntan. Salvo que Rajoy adelante las elecciones generales (tocan en 2020), las andaluza serán, se celebren en otoño o en marzo, las únicas anteriores a las municipales. Susana Díaz tiene potestad de poner fecha a la convocatoria, pero esta no puede ser más tarde que la de marzo de 2019. La pregunta que se hacen los socialistas es qué interés puede tener Susana Díaz en convocar en otoño como asegura el PP, cuatro o cinco meses antes de su fecha.

Susana Díaz ya respondió a Moreno que no piensa adelantar las elecciones y que estas se celebrarán en su fecha. «No me fío de Susana Díaz, viendo su recorrido histórico no es para fiarse», manifestó Moreno ante la junta directiva, en la que también intervino la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Moreno añadió que la palabra de Susana Díaz tiene «escaso valor y así lo dicen sus exsocios de IU». El presidente del PP andaluz se refiere a que en otoño de 2014 los coaligados en el Gobierno PSOE e IU aprobaron los presupuestos de 2015 y en febrero de ese año la presidenta disolvió el Parlamento y convocó elecciones. Solo que entonces había circunstancias distintas. Al adelantar un año, Díaz sí forzaba que fuera en Andalucía donde por primera vez entraran en liza los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos. Díaz temía que Podemos acabara arrollando, como de hecho pasó en las generales de 2015, al voto socialista. Al adelantarlas frenó a Podemos, que en Andalucía entonces carecía del respaldo popular que en Madrid.

Por primera vez desde 2013, este 2018 se presenta sin ninguna elección en el calendario. Moreno no quiere que su partido se cruce de brazos por ello y los ha alentado a trabajar como si mañana mismo hubiera comicios.

El líder del PP andaluz volvió a retrasar la elaboración de las candidaturas a las municipales. Dijo que estas deberán estar antes de finalizar el primer trimestre. En otoño pasado dio órdenes para que estuvieran listas en diciembre.