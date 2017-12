Un menor pierde una mano en Jaén al explotarle un petardo en Nochebuena FACUA pide inspecciones y la clausura de tiendas que vendan petardos a niños por debajo de la edad legal SUR JAÉN. Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:11

Un menor de 13 años perdió la mano en Jaén capital después de que le explotara un petardo que se encontraba manipulando en la vía pública durante la noche del 24 al 25 de diciembre. El niño permanece ingresado en planta del Hospital Materno-Infantil, donde se recupera de las heridas. Los profesionales médicos tuvieron que amputarle la mano izquierda «debido a la gravedad de las heridas», según fuentes sanitarias consultadas por Europa Press. Además, presentaba lesiones, aunque de carácter leve, tanto en el pecho como en párpados y córnea, por las que ya está recibiendo también tratamiento oftalmológico y «no hay riesgo de pérdida de visión».

El suceso tuvo lugar sobre las 00,20 horas del 25 de diciembre, en la calle Murillo de la capital jiennense. Fue un particular el que alertó a este servicio de emergencias pidiendo ayuda para un menor al que le había explotado un petardo cuando lo manipulaba. Finalmente, fue un vehículo particular el que trasladó al chico hasta el centro hospitalario, donde fue intervenido y sigue ingresado. En el mismo suceso también se pidió ayuda para una bebé que sufría molestias en los oídos como consecuencia de la explosión, aunque en este caso no se preció asistencia médica ni traslado hospitalario.

La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a comunidades autónomas y ayuntamientos que desarrollen inspecciones para detectar establecimientos que venden artículos de pirotecnia a niños por debajo de las edades establecidas en la normativa que regula el uso en función de su peligrosidad. Así, FACUA aseguró que espera que la Junta y el Ayuntamiento de la capital jiennense investiguen en qué establecimiento fue vendido el petardo para que puedan ser depuradas las pertinentes responsabilidades civiles y penales si se lo suministraron directamente al menor o a otros de su edad. En el etiquetado se debe indicar la edad mínima a partir de la cuál pueden ser adquiridos: 12, 16 o 18 años, en función del nivel de peligrosidad de estos artículos.