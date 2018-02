Marín a Díaz: «El 31 de marzo acaba el plazo para que cumpla con su palabra» SUR SEVILLA. Jueves, 8 febrero 2018, 00:32

Juan Marín escenificó otra vez ayer su estrategia de distanciamiento de Susana Díaz, como ya informó este periódico. Marín advirtió a la presidenta de romper lazos si no cumple con las leyes pactadas, ya que quedan varias en los cajones y el plazo para que puedan debatirse y votarse expira en marzo si las elecciones son un año después.

El líder Ciudadanos advirtió Díaz de que el tiempo se agota para llevar a cabo los acuerdos suscritos con la formación naranja, a los que ha puesto la fecha del 31 de marzo «si quiere cumplir con su palabra, que es su patrimonio», informa Efe.

Según el dirigente de Ciudadanos, todas las iniciativas y proyectos de ley que contemplan los acuerdos entre su partido y la Junta que no hayan llegado al Parlamento andaluz antes del 31 de marzo quedarán «fuera y no se podrán» aprobar durante esta legislatura. Marín se ha referido así a leyes como la reforma de la Formación Profesional, las leyes de Emprendimiento y Agricultura o las reformas de la ley electoral andaluza y de la RTVA. «Si todas estas cuestiones quedan fuera, su palabra, que es su patrimonio, no la podrá cumplir. No lo he dicho yo, lo ha dicho ella (por Susana Díaz)», ha enfatizado.

El portavoz parlamentario califició, además, de «falso» que Cs esté negociando o vaya a negociar con Podemos la reforma de la ley electoral de Andalucía que propugna su partido, cuya intención es presentar una propuesta a partir del 1 marzo si el PSOE-A y la Junta no presentan un documento. «Nuestra propuesta está redactada a la espera de que se cumpla el plazo del 1 de marzo. Este fue el compromiso firmado con el Gobierno andaluz y lo vamos a cumplir», avisó.

Explicó que la noticia de que Cs y Podemos están negociando la reforma de la ley electoral ha salido una conversación informal entre él y el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno.