Marín advierte a PSOE y PP que será clave y no tiene «socio preferente» Juan Marín. :: efe El líder de C's en Andalucía dice tras las encuestas que «cualquier Gobierno en la comunidad» pasa por su partido SUR SEVILLA. Martes, 16 enero 2018, 00:55

Animado por las encuestas que le dan a su partido el primer puesto en intención de voto a nivel nacional y crecimiento en Andalucía, el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, dijo ayer a su derecha y a su izquierda que no den por bueno su apoyo de cara al futuro. Marín incluso no descarta una victoria de su partido en Andalucía, pero sí asegura que «cualquier posible gobierno en la comunidad para por Cs» y que su fuerza política no está «condicionada ni amarrada» a PP ni a PSOE de cara a posibles pactos, ninguno de los cuales es «socio preferente».

No obstante, el líder de Cs en Andalucía aseguró que no hay entre sus filas «preocupación por sondeos ni elecciones» sino por el paro y el crecimiento económico, y que su grupo no da por terminada la legislatura, como los partidos mayoritarios. A su juicio, Susana Díaz sólo adelantará los comicios si en algún sondeo los escaños de PP y Cs suman 55.

Marín, que presumió de ser el único partido que crece en la comunidad y él mismo el líder de la oposición más valorado, dijo que su partido está completamente preparado para las elecciones, que tienen su estructura territorial terminada, pero consideró que no hay razones para el adelanto.

Sobre la posibilidad de que tras las futuras autonómicas se repita el pacto con el PSOE, Marín mantuvo el tono salomónico y dijo que Cs ha firmado con este partido acuerdos que se han cumplido, pero que también lo ha hecho con el PP en otras zonas, por ejemplo en la Diputación de Málaga. Pero respecto al PP-A fue más duro y acusó a su líder, Juanma Moreno, de «morderle la mano» cuando su formación se la ha tendido, de insistir en que la formación naranja es «enemigo», y les acusó de «mentir» al atribuirse la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones y decir que sólo será para 2018. C's, insistió, «no tiene socio preferente y se guiará por la coincidencia programática y aritmética».

A su vez el presidente del PP-A, Juanma Moreno, reaccionó a los sondeos y dijo que «el PP debe comunicar mejor, ilusionar y tener en cuanta como adversario a Cs.