La madre, a los posibles raptores: «Dejadlo en un centro comercial. No habrá represalias»

Los padres están convencidos de que Gabriel ha sido raptado a la fuerza y no lo ven capaz de irse por su cuenta al monte. «Gabriel conoce la zona bien», indicó Ángel, el padre del pequeño, quien volvió a insistir en una posible desaparición forzosa. «El trozo de camino es muy corto, lo conoce muy bien y lo habría realizado en apenas 30 segundos», lamentó el progenitor.

Patricia, la madre del pequeño Gabriel, coincidió también en que el menor es «muy responsable» y que «jamás» se habría ido solo del recorrido que se supone que realizó para llegar a la casa de su primo, a escasa distancia de la residencia de la abuela paterna. «Es muy prudente, conoce la zona perfectamente y es imposible que se haya podido perder», indicó visiblemente afectada su madre». Eran apenas cien metros, por lo que ha tendido que llevárselo alguien contra su voluntad», insiste.

En este sentido, ha querido dirigirse a las personas que pudieran tener a su hijo. «A quien tenga a mi hijo que no se preocupe, no habrá represalias, sólo tiene que dejarlo en un centro comercial o en una vía pública», ha pedido la madre, quien explica entre lágrimas que Gabriel es «muy responsable» y que no dudará en llamar a sus padres si lo dejan en libertad. Patricia ha querido desmentir, asimismo, que la relación entre ella y el padre del pequeño es mala. «Nuestras dos familias se llevan muy bien y mi expareja es estupenda».

Ya por la mañana estuvo jugando con los primos. «Gabriel vino durante la mañana a mi casa para jugar con mis nietos, como hacía todos los días», explicó Rosa García, prima de la abuela del niño. Entre los distintos testimonios se encuentra el de Consuelo, que vive junto al camino en el que se le perdió la pista a Gabriel y que asegura que escuchó a la hora que desapareció el menor «un fuerte portazo» de un coche, una furgoneta blanca, que no había visto antes en el lugar. La Guardia Civil también investiga este testimonio.