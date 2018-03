La madre de Gabriel carga contra el periodista «amigo de la familia» Patricia llama a 'El Programa de Ana Rosa', en Telecinco, para aclarar la situación SUR Málaga Lunes, 19 marzo 2018, 09:58

El padre de Gabriel Cruz dijo al programa 'Desaparecidos'que creía que los medios de comunicación habían «entorpecido la investigación» sobre el asesinato de su hijo. Un hecho que cree su exmujer, Patricia, ya que intervino esta semana en el 'Programa de Ana Rosa' para exigir respeto por su pequeño y para pedir que se deje de hablar del tema.

En la llamada telefónica, la madre de Gabriel ha cargado contra el periodista Manel Vilaseró, también vecino de Las Hortichuelas, que desde que comenzó la investigación ha asegurado ser amigo de la familia, explicando en varios platós de televisión las últimas novedades del caso. Patricia ha asegurado que Vilaseró «ni es amigo ni ha respetado a la familia», desmontando así la versión del periodista. «No dudo de sus buenas intenciones, pero se está representando como amigo nuestro cuando no lo es (...) Me duele que se introduce en casa de Ángel el día que fallece mi hijo y a partir de ahí se va relacionando con unos y con otros, pero creo que lo hace como periodista y no como amigo. Si hubiese sido amigo nuestro, no habría hablado de determinados temas que no queríamos que se dijeran porque perjudicaban la investigación», ha explicado.