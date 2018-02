Macario: el inmigrante que llegó en patera, vive en Torre del Mar y se ha convertido en la estrella del Carnaval de Cádiz Actuación de la chirigota 'No te quemes todavía' en cuartos del Canaval de Cádiz. Este senegalés -que llegó a España en 2006- empezó a seguir el concurso por YouTube y ha logrado actuar en el Falla tras pedirle una foto a la chirigota ‘No te quemes todavía’ JOSÉ MARÍA AGUILERA CÁDIZ Viernes, 2 febrero 2018, 13:04

Ha nacido una estrella. Macario. Este africano de Senegal -residente en Málaga, en Torre del Mar- se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de este Carnaval de Cádiz, hasta el punto de llegar a eclipsar a ‘Manue’ y tomar su papel en la chirigota gaditana de Antonio ‘El Bizcocho’. Su desparpajo sobre las tablas del Falla, su descaro y su talento innato para el baile han hecho que todos se pregunten quién está detrás de este peculiar personaje.

Consulta aquí toda la información sobre el Carnaval de Cádiz: La Voz del Carnaval

Pues bien, tras el apodo de 'Macario' está Makhtar, un senegalés que ha echado raíces en la localidad axárquica después de una odisea en patera de 11 días, desde su hogar en el continente negro hasta las costas españolas. Macario cruzó el desierto de arena, el traicionero mar en una frágil patera y pisó el primer mundo en 2006. Una historia que relata de manera humorística la chirigota. Una aventura real que arranca las lágrimas de este inmigrante, lágrimas de risa porque esto es Carnaval.

“Ellos están contando lo que yo he pasado. Yo he venido en patera y he sentido mi historia. Cómo te reciben en la patera, te dan una manta, te cuidan, lo cuentan tal como yo lo he pasado. Y con mucha gracia”, cuenta Macario con un brillo especial en los ojos. “El Carnaval está para reírse, sobre todo porque yo he vivido esto es mis carnes y puedo confirmar que lo que dicen es verdad. Tuve la suerte de llegar y aquí estoy”.

Su testimonio es el contrapunto a esos que han levantado su voz acusando tanto a esta chirigota como a la de Vera Luque de racistas. ‘Ofendiditos’ por las coplas. “Yo creo que el problema es que ellos no han venido en patera. La gente que se molesta es que no ha ido a ningún lado. Por fortuna, les ha ido bien la vida. Pero a nosotros que no, tenemos que buscarnos la vida y no nos vamos a enfadar con esto“. Macario es animador, un bailón profesional casado con una española y con una niña de tres meses.

Y un amante del Carnaval de Cádiz. “Empecé a seguirlo por Youtube y me encantó. El año pasado estuve viendo la final del Falla hasta el fallo del Jurado, casi a las diez de la mañana. Y por casualidad pude venir el otro día, ya que está muy difícil comprar entradas por Internet porque todo el mundo quiere venir aquí”, reflexiona. Ese miércoles, coincidía con la actuación de la chirigota ‘No te quemes todavía’. “Cuando terminaron, bajé a hacerme una foto con ellos porque es un honor conocerlos. Me encantó la de ‘Manué’, me la chupé entera. Y han querido contar conmigo”, relata 'Macario', quien se confiesa chirigotero. “Me pongo las chirigotas y me las bailo enteras”, concluye.