CC OO y UGT llaman a la movilización feminista del 8-M Las secretarias regionales de CCOO, Nuria López, y de la UGT, Carmen Castilla, ayer en Sevilla. :: efe Las secretarias generales de ambos sindicatos han registrado en la Delegación del Gobierno la convocatoria de huelga general de dos horas SUR SEVILLA. Sábado, 24 febrero 2018, 00:26

Las secretarias generales de CCOO-A y UGT-A, Nuria López y Carmen Castilla, respectivamente, registraron en la Delegación del Gobierno en Sevilla la convocatoria de la huelga general de dos horas por turno para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, toda vez que indicaron que este paro «no es un enfrentamiento entre hombres y mujeres», sino que «compete a toda la ciudadanía». Nuria López indicó que con este registro de la convocatoria general del paro «se quiere contribuir a la movilización social», al tiempo que hizo un llamamiento al conjunto de los trabajadores y trabajadoras porque «queremos que haya una corresponsabilidad y una garantía de igualdad en los centros de trabajo y en el acceso a los puestos de dirección».

Asimismo, defendió que se «necesita un cambio laboral» con una nueva normativa que permita la negociación colectiva y «los planes de igualdad para acabar no solo con la brecha salarial sino con todas y cada una de las discriminaciones que sufrimos las mujeres en los centros de trabajo». La secretaria general de CCOO-A afirmó también que «la división no lleva a ningún sitio» y que, por tanto, «esta huelga no es un enfrentamiento entre hombres y mujeres», sino que «compete a toda la ciudadanía».

Por su parte, Carmen Castilla indicó que el paro del 8 de marzo «no es una huelga para mujeres sino para la ciudadanía en su conjunto», ya que agregó que «los hombres también tienen que luchar por la igualdad que a las mujeres se nos ha visto arrebatada por muchos años». Igualmente, recordó que este pasado jueves se conmemoró el día contra la brecha salarial y recriminó al Gobierno de España que «diga que estamos saliendo de la crisis» pero que en la comunidad autónoma andaluza «la brecha salarial esté por encima del 24 por ciento». Por otra parte, la secretaria general de UGT-A señaló que el Gobierno tiene que «implementar medidas con el ordenamiento jurídico» para legislar y crear leyes de igualdad salarial y añadió que se tienen que cumplir las leyes «con sanciones que sean coactivas». Además, Castilla defendió que «si hay igualdad salarial y de oportunidades, el trabajo de la mujer puede aumentar hasta en un 18 por ciento la riqueza de Andalucía y entre un seis y diez por ciento el impacto en el Producto Interior Bruto (PIB)».

«Un día histórico»

En este marco, la secretaria general de UGT-A animó a que sea un «día histórico», como «lo fue hace muchos años cuando se determinó que el 8 de marzo iba a ser el Día Internacional de la Mujer Trabajadora» y sostuvo que «de diez excedencias que se piden para cuidados familiar, nueve son para mujeres». «Eso genera la discriminación salarial indirecta, porque no pueden ascender en sus puestos de trabajo», lamentó.

López, por su parte, insistió en la «necesidad» de un cambio que permita «acabar con esa reforma laboral y también con aquellas leyes como la Lomce, que impiden que haya una educación para la ciudadanía clara». También criticó que los Presupuestos Generales del Estado «impiden que haya gasto social, sanidad, educación y dependencia de calidad, que repercute en la esfera privada». Asimismo, la secretaria general de UGT apuntó que la administración pública «también tiene sus errores» en temática como la igualdad de oportunidades, por lo que le animó «a corregirlos» porque «deben imperar los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Por último, López informó de que el día 6 de marzo tienen en Sevilla una asamblea con federados, a la que acudirán los secretarios generales estatales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. En cuanto a los paros, están convocados desde las 11,30 a las 13,30 horas y desde las 16,00 a las 18,00 horas. Además, de otras dos horas en el tercer turno de trabajo.