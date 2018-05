Lepe abre un expediente por el cartel de un club de alterne cerca de un instituto El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Lepe, Carmelo Cumbreras, posa delante del cartel. :: efe El municipio onubense tiene prohibida cualquier exhibición de publicidad sexual desde 2014 SUR HUELVA. Martes, 29 mayo 2018, 00:08

El Ayuntamiento de Lepe ha abierto un expediente administrativo para instar la retirada del cartel publicitario situado en el camino a un instituto de la localidad, en el que, de forma explícita, un prostíbulo de la vecina localidad de Ayamonte anuncia un número de una «acróbata vaginal». En un comunicado, el Ayuntamiento ha precisado que en la localidad está prohibida la publicidad de locales de alterne donde se realice o sea sospechosa de realizarse la prostitución.

En este caso, la publicidad se encuentra en terrenos de naturaleza privada, por lo que el Consistorio debe seguir un proceso administrativo instando a los propietarios a la retirada de la misma.

La Corporación Local del Ayuntamiento de Lepe aprobó en noviembre de 2014 de forma unánime una moción contra la publicidad sexual, con el objetivo de prevenir la presencia de vallas y carteles con una oferta publicitaria que no constituyera la venta de bienes ni servicios, sino que indirectamente pretendiera vender el servicio sexual de personas. Desde el Ayuntamiento de Lepe se considera que el uso de publicidad destinado a estos fines debe ser erradicado y prohibido no sólo en Lepe, sino en cualquier otro lugar, ya que se trata de una forma de publicitar la explotación sexual, equiparando a las mujeres con la oferta de un producto u objeto de consumo.

Por su parte, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva, Eva Salazar, ha indicado que tuvieron conocimiento del anuncio hace unos días por el grupo municipal de IU en Lepe, a cuyos representantes instaron a denunciarlo ante el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista. «Una vez se reciba la noticia, desde el Observatorio se pondrán en contacto con la empresa en cuestión para alcanzar un acuerdo que lleve a la retirada del mismo, ya que, por el momento, no este tipo de acciones no son objeto de sanciones», ha indicado.

Salazar se ha mostrado contraria a todo este tipo de publicidad y ha confiado en que la mediación del Observatorio sirva para que, en poco tiempo, esta deje de ser visible.