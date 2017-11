La Junta recupera sólo 16,5 millones de los 284 por fraude en cursos y ERE La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, durante su comparecencia ayer en el Parlamento andaluz / SUR La consejera de Hacienda habla de las dificultades administrativas y judiciales para el reintegro en un rifirrafe con una diputada del PP MARIA DOLORES TORTOSA Viernes, 24 noviembre 2017, 01:03

La Junta de Andalucía sólo ha recuperado 16,5 millones de euros del dinero reclamado por no justificado o fraude de los afamados casos judiciales de los cursos de formación y ERE sobre subvenciones de la Consejería de Empleo. Hasta ahora la administración autonómica ha solicitado la devolución de de 284,3 millones de euros por ambos casos, aunque la cantidad no es definitiva.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, informó en comisión parlamentaria a petición de la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero que, a día de hoy, se han revertido a las arcas públicas 11,9 millones de euros de las entregas sin justificar para cursos de la formación para el empleo y 4,6 millones de euros del llamado ‘caso ERE’.

El consejero de Empleo, Javier Carnero, informó la pasada semana que su departamento reclama la devolución de 149 millones de euros tras analizar 6.501 expedientes de los cursos subvencionados desde 2007 a 2011. Aún quedan por revisar otros 2.004, por lo que la cantidad puede aumentar.

Montero informó que del dinero que resta por cobrar, un 60% corresponde a expedientes paralizados judicialmente y hay un 40% en vía recaudatoria en la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) con distintas situaciones que retrasan el reintegro, como embargos e identificación de terceros responsables. Con los ayuntamientos que gastaron el dinero sin justificar es distinto, explicó, porque al tratarse de otra administración puede producirse «compensación de deuda».

El pasado mayo el entonces consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, desveló que la Junta estaba reclamando la devolución de 135,3 millones de euros de la partida 31L de los presupuestos con la que se surtía cada año hasta 2012 las ayudas sociolaborales a empresas en crisis, bien de forma directa o para prejubilaciones de sus trabajadores. Se trata de la partida bajo investigación judicial con numerosas piezas en fase de instrucción aún y que suman 854 millones de euros en once años.

La Junta reclama las ayudas sin expediente a empresas y las prejubilaciones falsas. El exconsejero ya explicó entonces las dificultades del reintegro, bien porque ha caducado el plazo para ello o porque el Consejo Consultivo ha calificado en muchos casos de nula esta petición. Montero dijo ayer que un cuarto de los expedientes de reclamación se encuentran judicializados y el resto en vía recaudatoria en la AEAT.

La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero volvió a acusar a la Junta de no poner empeño en recuperar el dinero y «el tiempo juega en contra». «No se va a recuperar nunca ese dinero porque el PSOE no tiene interés en recuperarlo y vota en contra de propuestas para ello».

Esta afirmación enfadó a la consejera, que recriminó a la diputada ignorar a cosa hecha el procedimiento establecido en la recuperación de fondos públicos para dar la imagen de «un gran fraude» en la Junta. Le recordó que la recaudación no depende de la Junta sino de la agencia estatal tributaria (AEAT). «¿Está usted queriendo decir que hay una connivencia entre el PSOEy la agencia estatal para no recuperar el dinero? Me parece muy grave», lamentó la consejera.