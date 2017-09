La Junta pide al Consejo Económico y Social un informe sobre la financiación andaluza SUR Viernes, 8 septiembre 2017, 00:44

sevilla. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha encargado un informe al Consejo Económico y Social de la Junta de Andalucía (CES-A), a modo de «radiografía» de cómo es la actual financiación de la comunidad y cuánto le corresponde recibir. Esta fue la principal conclusión del encuentro que ayer mantuvo la presidenta de la Junta con el presidente del CES-A, Ángel Gallego, dentro de su ronda de conversaciones para lograr un frente común andaluz que demande el nuevo modelo. Díaz continuará hoy las entrevistas con representantes de la Mesa del Tercer Sector y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Tras la reunión el portavoz de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Blanco, apuntó la posibilidad de que el CES sea invitado por el Parlamento para participar en una reunión del grupo de trabajo que estudia la posición común en este asunto. Además, la presidenta asistirá a una reunión monográfica del CES para debatir sobre la financiación autonómica.

El Gobierno autonómico insiste con esta actividad que está marcando el curso político en urgir la reforma, porque que «no se puede esperar ni dilatar» el sistema actual.

Frente a la posibilidad de que el Gobierno central dilate el proceso, con maniobras como revisar el dictamen del grupo de expertos, e incumpla el plazo dado para contar con un nuevo sistema a principios de año, la Junta azuza: «Por Andalucía no va a quedar» para que se reforme el sistema vigente y no se prorrogue, dijo el portavoz. «Si hay prórroga, habrá que preguntar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por qué no se ha llegado a acuerdo». Montoro, dijo, «tendrá que dar explicaciones a partir del 1 de enero de 2018».

Al mismo tiempo, el Gobierno andaluz se propone reclamar al Parlamento «la celeridad necesaria» para alcanzar una posición común, teniendo en cuenta que «lo más importante está encauzado: un interés mayoritario de actores políticos, sociales y económicos para llegar a una posición común de que Andalucía tenga el dinero que se merece».

Asimismo, el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Ángel Gallego, manifestó que el organismo «hace dos años» ya propuso que el Gobierno articulara «un gran acuerdo» encaminado a reformar el sistema de financiación autonómica, que es «inadecuado» y mantiene a Andalucía «infrafinanciada».

«Coincidimos con la presidenta de que es inaplazable y no se puede prorrogar más el sistema de financiación», dijo Gallego, que aplaudió además la estrategia de sumar a los agentes sociales al consenso.