La jueza excluye a dos ex altos cargos de una pieza de los ERE SUR SEVILLA. Jueves, 26 octubre 2017, 00:45

La jueza María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, ha decidido excluir al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez de la pieza separada por el ERE de Matadero de Fuenteobejuna tras aplicar el criterio marcado por la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha dictaminado que sólo haya un juicio para los ex altos cargos imputados en la pieza 'política'.

En dos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada decide «excluir» de esta pieza a Barberá y a Márquez al entender que están siendo investigados «por su condición» de viceconsejero y de director de Trabajo, respectivamente, «y, en todo caso, por su conocimiento del uso del sistema para desviar fondos de modo discrecional y arbitrario», unos hechos que «como ya ha indicado» la Audiencia Provincial «son objeto» de la pieza política. Los abogados del exviconsejero de Empleo y del ex director general de Trabajo pidieron a la jueza que no dirigiera contra sus patrocinados la pieza separada por las ayudas a Matadero de Fuenteobejuna al entender que los hechos incluidos en la pieza 'política' absorberían los que se les imputan en dicha pieza, afectando al principio 'non bis in ídem', solicitud a la que se opusieron tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación que ejerce la Junta.

La jueza subraya en los autos que, tal y como señala la Audiencia, tras el auto de procesamiento dictado en la pieza 'política', «se han venido a agotar los hechos de relevancia penal apreciables en el caso.