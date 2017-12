La jueza Alaya matiza sus declaraciones sobre el juicio del 'caso ERE' Reconoce que será el Supremo el que revisaría un recurso de la sentencia y achaca a un “mero error insignificante” que dijera que sería el TSJA MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Martes, 19 diciembre 2017, 15:27

La jueza Mercedes Alaya ha querido hacer unas aclaraciones tras la polémica por sus afirmaciones sobre el juicio del 'caso ERE' en un foro el pasado jueves en Valencia sobre independencia judicial. En un escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la magistrada asegura que nunca manifestó en relación al juicio que tuviera una “incertidumbre fea” sobre el desenlace del mismo, que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Sevilla. Alaya, que fue primera instructora de la causa de los ERE, sí admite que se equivocó al situar en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) la resolución a un probable recurso de casación de la sentencia que dicte el tribunal sevillano, ya que este caso pasará al Tribunal Supremo. Lo califica, no obstante, de un “mero error insignificante” que atribuye a “las circunstancias propias de las respuestas en directo”, al final de una conferencia y “al cabo de casi dos horas” de coloquio.

“Aunque el juicio se celebre ahora, nadie conoce mejor que yo que la instrucción se inició en el año 2011 y por consiguiente no le es aplicable la citada reforma que establece que las sentencias de las Audiencias Provinciales serán apelables ante las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de Justicia, pues esta disposición solo será aplicable a los procedimientos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de 5 de octubre de 2015”. Añade Alaya, ahora magistrada en la sección séptima de la Audiencia de Sevilla, que se trata de “un detalle meramente accesorio”, que aunque no es aplicable en este juicio sí será aplicable a los juicios por los delitos contra la Administración - y subraya entre paréntesis “delitos de corrupción política”- que tendrán lugar “en un futuro no muy lejano”. Se refiere la jueza a los casos que también afectan a la Junta de Andalucía, como el de 'Invercaria'.

Alaya, aunque aclara que no se refirió al caso concreto del 'caso ERE' cuando mencionó lo de “incertidumbre fea”, sí mantiene en este escrito sus dudas sobre la imparcialidad de las salas de lo Penal de los tribunales autonómicos. “Lo verdaderamente importante -anota- es que aunque los integrantes de esta sala pueden ser los mejores juristas, y además merecen todos mis respetos, existe a mi juicio y en opinión de muchos jueces una apariencia de falta de independencia porque los miembros de la misma son cargos discrecionales”. Alude a que un tercio de la sala está nombrado por el Consejo General del Poder Judicial de una terna que le facilita cada Parlamento autonómico. “Considero que se trata de una injerencia insoportable del poder político”, enfatiza.

La magistrada lamenta que la Prensa haya destacado su error al atribuir la revisión del juicio ERE al TSJA, cuando, en su opinión, lo “fundamental” es su mensaje crítico sobre “la enorme preocupación que sentimos una gran parte de la judicatura por la injerencia intolerable en el Poder Judicial”, reitera, aludiendo “en primer lugar al Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales son nombrados en un reparto de cuotas entre los diferentes partidos políticos a través del Congreso y del Senado”.