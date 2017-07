Juanma Moreno tampoco quiere que se suspendan las 35 horas a los funcionarios andaluces EP La Junta muestra su satisfacción por que el Gobierno central quiera ahora aplicar la reducción de jornada en toda España MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Martes, 18 julio 2017, 14:58

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, tampoco quiere que se suspendan las 35 horas a los empleados públicos andaluces, como ha pedido la Junta y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF al Gobierno central tras presentar este un recurso al Tribunal Constitucional. Moreno ha revelado que así se lo ha comentado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. “Si se puede evitar que se evite”, ha dicho Moreno, que ha reiterado que es partidario de “eliminar la suspensión cautelar”. Moreno, no obstante, ha apuntado que una vez presentado el recurso al Tribunal Constitucional es posible que ya no esté en la mano del Gobierno pedir que no se aplique la suspensión cautelar, que el alto tribunal ya estableció en el caso de Castilla la Mancha.

Moreno ha culpado a Susana Díaz del conflicto de competencias por “su estilo de política bronca y de confrontación”. Ha recordado que Díaz ya sabía que el Constitucional se había pronunciado en contra en el caso de Castilla la Mancha y aún así siguió adelante con el decreto para reducir la semana laboral movida “solo por arañar votos y sacar rédito electoral”. Ha invitado a la presidenta de la Junta a dialogar con el Ministerio de Hacienda sobre este asunto y ha confirmado que este está dispuesto a negociar con las comunidades autónomas la aplicación de las 35 horas por secciones el próximo año.

Moreno ha hecho esta revelación tras presentar una campaña del PP andaluz en redes sociales sobre cómo debe gastar la Junta los 1.088 millones de euros “extra” que el Gobierno central dará a Andalucía en materia de financiación autonómica.

El Consejo de Gobierno andaluz ha abordado el conflicto en su sesión esta mañana y ha expresado su “satisfacción” por el giro del Ejecutivo del PP que “en 72 horas ha pasado de recurrir las 35 horas semanales a querer aplicarlo en toda España”, según ha comunicado el portavoz, Juan Carlos Blanco. Este ha vuelto a insistir que la mejor manera de demostrar que no se quiere “conflictividad”, como ha dicho Montoro, es evitando la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía.