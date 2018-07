Juanma Moreno se pronuncia en público a favor de Santamaría Juanma Moreno, este fin de semana en Granada, junto a Soraya Sáinz de Santa María y Sebastián Pérez. / EFE El presidente de la agrupación más numerosa del PP asegura que la expresidenta «es la mejor candidata» para recuperar el Gobierno MARIA DOLORES TORTOSA Lunes, 2 julio 2018, 16:02

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha roto su aparente neutralidad en el proceso de primarias del PP y ha hecho público su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría. Moreno ha dicho a los periodistas en Lora del Río (Sevilla) que la exvicepresidenta «es la mejor candidata» para ganar las próximas elecciones y «recuperar el Gobierno», lo que considera el «objetivo fundamental» del futuro líder del PP. Ha subrayado su amplia experiencia en la gestión en el Gobierno y sintonía con la sociedad. También ha puesto en valor que sea «el momento de que una mujer sea presidenta».

Moreno preside la agrupación más numerosa del PP, la que cuenta con más afiliados inscritos para votar este jueves en la primera fase del proceso de elección del presidente del partido. En Andalucía se han inscrito 11.658 afiliados, el 17,5% del total nacional, 66.706 afiliados. Andalucía también aportará al congreso del PP el mayor número de compromisarios, 475 de los 2.612, un 18,2%. Aunque en esta comunidad también hay apoyos significativos a Dolores de Cospedal e incluso a Pablo Casado, el respaldo de Moreno a la candidatura de Saénz de Santamaría implica de algún modo que el aparato del partido en Andalucía respalda a la exvicepresidenta. Una posición que ya se conocía en privado y que incluso al dirigente regional no le ha importado que trascienda. Aunque ha acompañado a todos los candidatos que se lo han pedido cuando han hecho campaña en Andalucía, su respaldo a Soraya Sáenz de Santamaría ha sido más evidente. Este domingo la acompañó en su periplo por Andalucía en dos provincias, Almería y Granada, las que parecen menos favorables a la exvicepresidenta.

Moreno pidió a los presidentes provinciales al comienzo de la campaña de las primarias «prudencia» a la hora de expresar los apoyos. Una recomendación que presidentes más afines a él, como Elías Bendodo y Virginia Pérez, rompieron a los pocos días. En la mañana de hoy ha sido él mismo quien ha roto el silencio y la imparcialidad.

«Yo he hecho mi reflexión serena y desde el máximo respeto a los afiliados y he llegado a una conclusión: no solo se está eligiendo a quien preside el PP, también el candidato a la Presidencia del Gobierno de España», ha explicado Moreno para añadir que respalda a Sáenz de Santamaría porque «reúne experiencia en gestión, cercanía con la ciudadanía, es quien de manera nítida puede interpretar los sueños de los españoles, quien puede ganar unas elecciones y, además es el momento de las mujeres». «Por eso, a nivel personal, yo creo que es la opción más viable, la más positiva para los intereses del PP-A, del conjunto del PP y la opción que puede devolver el Gobierno al PP, la ilusión y el futuro al conjunto de España», ha enfatizado el dirigente del PP andaluz.

Moreno ha recordado su amistad personal con otros dos candidatos, Pablo Casado y Juan Ramón García Hernández. También ha apelado a que los dos candidatos finales que salgan de la votación del jueves pacten una candidatura de integración, algo que también reclamó Cospedal pero sin respuesta positiva del resto de candidatos. «De este cónclave tiene que salir un partido más unido, sólido, fuerte y capaz de ganar las próximas elecciones andaluzas, municpales, europeas y, sobre todo, las generales a Pedro Sánchez», ha enfatizado.