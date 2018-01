Juan Marín afirma que sería “un disparate” adelantar las elecciones en Andalucía Marín, en su reunión de hoy con Aehcos y los empresarios de playa. / SUR El presidente de Ciudadanos sostiene que sería “perjudicial” no agotar la legislatura y dice que el PP se ha puesto en modo electoral porque está “nervioso” ANTONIO M. ROMERO Martes, 9 enero 2018, 13:26

Ciudadanos no teme un adelanto electoral en Andalucía. Su presidente regional, Juan Marín, ha afirmado esta mañana en Málaga que sería “un disparate” que la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, anticipara la cita con las urnas, prevista para marzo de 2019, cuando concluye al actual mandato.

Antes de una reunión con los empresarios del sector turístico malagueño, la primera de sus citas en los dos días de visita a la provincia de Málaga, Marín ha sostenido que “no hay ningún motivo” para el adelanto electoral ya que hay unos presupuestos regionales aprobados, hay estabilidad política, crecimiento económico y creación de empleo en la región y ha asegurado que “sería perjudicial” para Andalucía que no se agote la legislatura.

Cuestionado ante el hecho de que el PP-A haya arrancado el año político como si hubiera elecciones andaluzas -los populares vaticinan un previsible adelanto a otoño de 2018-, el presidente de Ciudadanos ha dicho que el PP se ha puesto en modo electoral porque está “nervioso” ya que los últimos sondeos revelan que “cada vez les va peor y así que cuanto antes haya unas elecciones, a lo mejor pierden menos”.

“Nosotros no estamos ahora pensando en las elecciones sino en resolver los problemas del día a día; lo que nos preocupa no es si en Andalucía va a haber elecciones autonómicas este año, nos preocupa si crece el desempleo o no, si le podemos buscar una solución a las listas de espera en los hospitales, a los alumnos de la FP que se quedan fuera todos los años o si podemos ayudar a los hosteleros de Málaga”, ha manifestado en declaraciones a la prensa.

Juan Marín ha destacado el papel de estabilidad política que Ciudadanos ofrece en el Parlamento de Andalucía y en otras administraciones -caso de los ayuntamientos de Málaga y Mijas o la Diputación Provincial- “dando ejemplo de que estando en el gobierno o en la oposición se puede hacer una política útil, responsable y que haga lo que tiene que ser normal en democracia, que se agoten los tiempos electorales”.

Financiación autonómica (ladillo)

Por otro lado, Juan Marín ha dudado que este año puede haber un acuerdo sobre la financiación autonómica ya que ha considerado que sería necesario que el Gobierno de España “se aclare” y apruebe los Presupuestos Generales del Estado.

Marín ha destacado que en Andalucía hay “una gran coincidencia” entre los cincos grupos con representación en el Parlamento regional -PSOE, PP, Podemos, Ciudados e IU- en asuntos como la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómica, en que Andalucía está infrafinanciada o que la población es el criterio más razonable para distribuir los recursos. También ha admitido que hay asuntos que no se están tratando como la carta común de servicios que deben tener todos los territorios o si se va a disponer de los recursos necesarios para garantizar los servicios básicos en el futuro si el Gobierno no hace una mayor aportación a las comunidades.

“La reforma de la ley de financiación significa garantizar financieramente los servicios básicos de educación, sanidad y políticas sociales a todos los ciudadanos españoles y queremos que todos los españoles tengamos los mismos servicios y derechos”, ha dicho el líder andaluz de Ciudadanos.