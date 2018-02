Investigan la presunta violación grupal a un niño de 9 años en un colegio de Úbeda Los hechos se habrían producido en el recreo y los presuntos autores serían varios compañeros de entre 12 y 14 años AGENCIAS Jueves, 8 febrero 2018, 10:45

La delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Jaén ha iniciado las actuaciones para investigar la presunta violación de un niño de 9 años por parte de varios compañeros en un colegio de la zona de la sierra de Cazorla (Jaén).

La Delegación de Educación no tuvo conocimiento de los hechos hasta ayer, momento en el que se ha comenzado las actuaciones pertinentes en estos casos, según han indicado hoy fuentes de la Junta. Al parecer, no sería la primera vez que el niño sufría acoso en el colegio y había sido amenazado para no contar nada.

Los hechos se habrían producido la pasada semana en horario escolar, en el recreo, y los presuntos autores serían varios niños de entre 12 y 14 años, según adelanta la Cadena Ser, que añade que el menor fue atendido en el hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén), de lesiones coincidentes con una violación. Fueron los propios médicos de urgencias del Hospital San Juan de la Cruz los que a finales de la semana pasada activaron el protocolo tras confirmar el alcance de las lesiones que presentaba este menor.

El centro hospitalario, tras realizar la exploración al niño, lo puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y de la Policía Nacional, a la que le pidieron que se identificase a dos presuntos agresores para saber si eran menores. Al tratarse de menores de 14 años, inimputables legalmente, las diligencias las lleva solo la Fiscalía de Menores, mientras que en caso de necesitar algo de las Fuerzas de Seguridad del Estado la competente es la Guardia Civil.

Desde la Junta de Andalucía aseguran que han actuado «de forma inmediata» desde el momento en el que han tenido conocimiento de los hechos y que a través de la inspección han abierto una investigación para recopilar toda la información, analizarla y valorar la intervención que proceda. Asimismo, dicen que han activado el protocolo de actuación en caso de maltrato infantil y muestran su «más absoluto rechazo y estupor ante este tipo de presuntos sucesos», «un solo caso requiere toda la atención y acción de la administración educativa».

Han asegurado que trabajarán «conjuntamente con las autoridades competentes, judiciales, Fiscalía, servicios sociales, protección del menor» y se han puesto «a disposición de la familia y comunidad educativa». Las fuentes han hecho «un llamamiento a garantizar la protección del menor o la menor y preservar la intimidad de menores y familias».