El PP insiste en considerar insuficiente la rebaja fiscal en sucesiones

El PP-A dijo ayer que el presupuesto de la Junta de 2018 pactado en el PSOE y Ciudadanos es una «traición» a los andaluces que quieren eliminar el impuesto de Sucesiones y ha avanzado que presentará enmiendas en el Parlamento para evitar el «éxodo» fiscal. PSOE y C's pactaron suprimir el impuesto de sucesiones a los que hereden hasta un millón de euros, pero el PP considera que lo aprobado es insuficiente y aboga por suprimir el 99%, ya que su supresión total depende del Gobierno central.

La secretaria general del PP-A, Dolores López, se mostró convencida de que lo que quieren los andaluces es la «eliminación» del impuesto de Sucesiones, reclamación planteada de nuevo en una manifestación por la Plataforma Stop Sucesiones.

«Lo que quiere el PP es lo que quieren todos los andaluces, que es que un hijo no tenga que pagar por la herencia de sus padres, por algo que ya es suyo y que sus padres no han pagado o que cuando alguien fallece su pareja no tenga que pagar por la mitad de una vivienda que ya es suya, porque ha trabajado toda la vida», afirmó.