La hermana de Juana Rivas dice que "está más tranquila con sus hijos" Juana Rivas, junto a su hermana Isabel (izqda.) / Efe Afirma que la madre de Maracena sigue "en la lucha" para que los hijos puedan permanecer con ella EUROPA PRESS Miércoles, 23 agosto 2017, 15:50

Isabel Rivas, la hermana de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que ha permanecido en paradero desconocido 27 días tras no cumplir la orden de devolver a sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, ha señalado que está "más tranquila" con sus hijos, al igual que el resto de la familia, la cual continúa "en la lucha" para que los niños puedan permanecer con ella.

En declaraciones a Europa Press, la hermana ha señalado que Juana Rivas se mostró este pasado martes por la tarde -tras declarar ante el juez de guardia que la dejó en libertad provisional comunicada y sin fianza- contenta de reencontrarse con sus hijos y con "ganas de pasar unos días de vacaciones con ellos", aunque no ha concretado el lugar.

Juana Rivas, que sigue investigada por supuestos delitos de sustracción ilegal de menores y desobediencia a la autoridad judicial, vivió este martes un "momento bastante delicado" tras lo cual su situación "sigue siendo complicada", ha explicado su hermana.

Aún así, en el entorno familiar, aunque "tranquilos" no llegan a estar, sí han mostrado su satisfacción por que la madre de Maracena no haya tenido que ir a prisión, y han pedido que se siga mirando por el bien de los niños, de once y tres años.

En concreto, el mayor estaba "inquieto" ante la comparecencia judicial de Juana porque "pensaba que ya tenía que volver con el padre", Francesco Arcuri, residente en Italia, y que a su progenitora "no la iba a volver a ver", ha agregado Isabel Rivas.