Griñán abre hoy en el juicio del 'caso ERE' el turno de los expresidentes

El juez sitúa contra las cuerdas a Antonio Fernández

El presidente del tribunal del juicio del 'caso ERE', Juan Antonio Calle Peña, situó ayer contra las cuerdas al exconsejero de Empleo Antonio Fernández al replantearle preguntas de la instructora primera Mercedes Alaya cuyas respuestas en su día, abril de 2012, el acusado no ha querido ratificar pese a haber firmado las actas entonces porque dijo sentirse «acosado» por la magistrada.

Fernández ha declarado durante siete días respondiendo a preguntas de los fiscales y de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo. En teoría su declaración concluía ayer, pero el juez Calle no quiso dejar el cabo suelto de por qué no ratificaba una declaración de cuatro días ante la magistrada que él mismo dio por válida al rubricarla.

Lo que el juez pretendía no solo era la explicación de lo que entiende por «contradicción», sino que instó al exconsejero a responder a varias preguntas de aquellas suscribiendo lo que dijo o modificando lo que entendía que no era su opinión. La mayoría de estas preguntas están relacionadas con lo que Fernández dijo entonces sobre el conocimiento del procedimiento de las ayudas por otros acusados en la sala, entre ellos Manuel Chaves y Gaspar Zarrías. En las declaraciones ante Alaya parece afirmar que sí conocieron el sistema de las ayudas y sus vicisitudes y que el exconsejero José Antonio Viera debió comentarle al presidente sobre ello. Todo ello ahora lo niega.

Fernández se hizo un pequeño lío en sus respuestas, lo que motivó la impaciencia del juez y que el abogado interrumpiera para solicitar un receso y poder explicarle a su defendido en qué sentido iban las preguntas. El juez no lo permitió y le pidió que no le interrumpiera más, pero fue el propio Fernández el que reclamó al magistrado que tuviera en cuenta su problema de voz por una enfermedad. «Llega un momento en que solo pienso en la voz y la cabeza no me funciona», expresó. Las defensas se mostraron sorprendidas con el proceder del magistrado con un interrogatorio que continuará hoy.