El Gobierno andaluz, molesto por la apuesta de Juanma Moreno por Málaga Juan Carlos Blanco. :: efe El portavoz critica que la propuesta del líder del PP-A de celebrar consejos periódicos en la capital malagueña alienta los «agravios» entre provincias L.G.-S. SEVILLA. Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:33

La propuesta lanzada por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, de celebrar un Consejo de Gobierno cada mes en Málaga si es presidente de la Junta, ha levantado críticas en el Ejecutivo andaluz. El portavoz, Juan Carlos Blanco, acusó a Moreno de «alentar agravios entre provincias» y le pidió que rectifique, durante su comparecencia en la rueda de Prensa posterior a la reunión del Gabinete de Susana Díaz.

Moreno había declarado el lunes, durante un desayuno informativo en la capital de la Costa del Sol, que llevaría a cabo esta medida de descentralización, que recordaba a las iniciativas que tuvo en su momento su predecesor Javier Arenas, que llegó a prometer que las consejerías se repartirían por diferentes provincias. Moreno no llegó a ese extremo, pero sí propuso una batería de medidas para Málaga, como trampolín para su acceso al palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, y llegó a decir que el Gobierno socialista andaluz «nunca ha tenido a Málaga entre sus prioridades»

Blanco declaró que estas declaraciones «nos preocupan» . El portavoz interpretó que después del acuerdo alcanzado con Ciudadanos para liquidar el impuesto de sucesiones y para el Presupuesto de la Junta, que asegura la estabilidad al Ejecutivo socialista, el PP andaluz ha quedado «descolocado» y «su líder desnortado». «Pero -añadió- no podía imaginar que incurriera en la frivolidad de fomentar el agravio entre provincias, de Málaga con el resto de las provincias». El portavoz andaluz manifestó que Moreno Bonilla «se equivoca» y le pidió «que no siga alimentando ese tipo de teorías, que pueden ser hasta conspiratorias», menos aún en un escenario con el actual, con la crisis abierta por el desafío independentista en Cataluña. El Gobierno andaluz, dijo su portavoz, reclama al líder del PP-A «que rectifique». Está «de más», dijo, que «siga jugando al juego de los agravios, aunque sea en Andalucía». No obstante, el Gobierno andaluz presidido por Manuel Chaves celebró un Consejo en Málaga, el 17 de marzo de 2009.

Los guiños a Málaga del líder del PP-A suscitaron críticas en ámbitos del PP sevillano, que el aparato regional del partido se apresuró a minimizar. Moreno, que desde su llegada encontró reticencias en la capital hispalense, ha conseguido hacerse con el control del aparato, que ahora dirige Virginia Pérez, tras una convulsa elección, pero entre los 'populares' sevillanos persisten las luchas por el poder entre los seguidores del actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y los nuevos líderes 'juanmistas'.

Presupuestos

Por otra parte, el portavoz respondió a la oferta de Moreno a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de un acuerdo para apoyar el Presupuesto de la Junta para 2018, que suponga «el mayor respaldo de la historia del autonomismo» en Andalucía. Juan Carlos Blanco pidió al PP-A que «pase de la retórica a la realidad y de las palabras a los hechos, que deje de hacer tantos pronunciamientos públicos y empiece a mostrar hechos». Aunque dijo que la Junta tiene «las puertas abiertas» a la negociación, emplazó a Moreno Bonilla a que «hable con Mariano Rajoy o con Cristóbal Montoro y logre cosas para Andalucía», aunque dijo que « parece que no habla con nadie». «Menos pronunciamientos y más hechos», concluyó.